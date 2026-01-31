Cât câștigă o asistentă medicală în România. Salariul variază în funcție de studii și experiență

Deși un loc de muncă în medicină continuă să fie un pilon fundamental al societății noaste, salariile nu reflectă tot timpul acest lucru. Adesea, recompensele financiare sunt supuse unor variabile precum grila națională, capacitatea de negociere individuală, dar și riscurile specifice fiecărei secții medicale.

Cât câștigă o asistentă medicală în România

În 2026, un asistent medical debutant care deține studii postliceale pornește de la un salariu net situat între 3.500 și 4.500 de lei. Pe măsură ce cariera avansează, un profesionist cu experiență ajuns la gradația maximă poate încasa între 4.500 și 5.800 de lei net, potrivit Playtech.

Asistenții medicali principali, care au și studii superioare, ating pragul de 5.500 de lei și 7.500 de lei net. Adevăratul salt financiare este dictat de sporuri. Ele variază de la un minim de 7% la peste 75%, în funcție de specificul muncii.

În secțiile critice, cum ar fi ATI, UPU, Oncologie sau Bloc Operatoriu, unde riscul profesional și turele de weekend sunt constante, salariul net poate atinge sume impresionante, de 9.000-10.000 de lei lunar. Pe lângă sumele de bani, statul oferă stabilitate prin vouchere de vacanță, tichete de masă și un program de lucru strict reglementat.

Spre ce joburi se îndreptă românii în 2026

Dacă la stat salariile pot depăși și 10.000 de lei, cu sporurile de periculozitate, la privat creșterea este mai rapidă odată cu acumularea experienței, fără a depinde neapărat de legislația națională.

Recomandările autorului: