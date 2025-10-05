Caz GRAV în Vrancea: Copil ucis de câinii vagabonzi. Familia nu anunțase dispariția copilului

Un băiat de 3 ani a fost ucis de o haită de câini maidanezi în Mărăsești. A fost găsit mort într-un canal. Potrivit expertizei medico-legale, acesta a fost sfâșiat de câini.

Copilul plecase de acasă fără știrea părinților. De altfel, familia nici nu a anunțat dispariția copilului la autoritățile locale.

Copil ucis de câinii străzii

O femeie a explicat:

„Copilul a vrut să treacă, să se ducă la bunica lui, nu a mai apucat că de aici l-au luat câinii și cum l-au târât de a ajuns aici chiar nu știm”.

„Copilul probabil a strigat, că aici sunt foarte mulți câini, cred că 20 să nu exagerez, cel puțin 20, care se presupune că nu au stăpân și vin la gunoaiele astea aici. Probabil copilul a vrut să treacă pe partea aia și când l-au văzut singur s-au repezit la el”, a mai spus un localnic.

Situația se agravează

Localnicii se plâng că le e frică să mai iasă în stradă din cauza haitelor de câini, iar în ciuda sesizărilor la primărie, nu se întâmplă nimic. Edilii dau vina pe populație – ei susțin că oamenii abandonează câinii.

Multe gunoaie sunt depozitate în mod necontrolat. Primarul localității Mărăsești, Adrian Toderasc, recunoaște gravitatea situației. Într-o săptămână, au adunați 67 de câini fără stăpân. Timp de 2 luni, primăria nu a avut un contract cu o firmă specializată. A reușit să semneze în cele din urmă, fiind reluată activitatea capturării animalelor fără stăpân.

„Probleme cu câinii fără stăpân au fost tot timpul. Ce ține de primărie a fost făcut corect și la timp. Mâine, am zis la prima oră, am vorbit cu firma respectivă să vină cu mai multe echipaje. Am vorbit și cu o firmă de la Bârlad, cu care am reziliat contractul, dar care a adunat peste 355 de câini. A fost procedura de licitație, contractul scos din nou, cum este birocrația la noi, cu termene de 30 de zile”, a spus primarul.â

Ministrul Mediului: Există legi clare, trebuie aplicate, primarii trebuie să asigure siguranța cetățenilor

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că autoritățile locale trebuie să asigure siguranța cetățenilor:

„Există deja o legislație foarte clară. Primarii au toate atribuțiile necesare. La fel, și toate obligațiile necesare să intervină în acest caz. Trebuie să asigure siguranța cetățenilor prin intervenții. Legislația există, ea trebuie pusă în aplicare”, a declarat ministrul Mediului pentru Digi24.

Sursa Video/Foto: Digi24

