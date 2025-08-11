Prima pagină » Actualitate » Slătinenii, terorizați de câinii maidanezi. 2.000 de câini fără stăpân pe străzile din municipiul

Elena Ailuţoaei
11 aug. 2025, 17:48, Actualitate
Peste 2000 de câini terorizează populația orașului Slatina. Un câine adult maidanez la 32 de slătineni. Așa rezultă din informațiile publice ale primăriei, dacă este să împărțim o populație de aproximativ 64.000 de persoane la cei 2.000 de câini care au cotropit locurile publice, după ce adăpostul de la Sărăcești nu mai poate asigura acest serviciu din cauza lipsei de personal și a imposibilității angajării prin efectul ordonanței „trenuleț.”

Locuitorii din Slatina spun că sunt terorizați de haitele de caini care sunt pe străzile din oraș. Mai ales ca sunt și în zonele unde sunt locuri de joaca.

„Dimineața este mai rău că sunt haite pe.străzi. Când venim la cumpărături efectiv sunt în parcarea de la supermarket și ne este teamă”, spune o locatari din cartierul Steaua din cartierul Slatina.

Potrivit celor de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, de la începutul anului şi până în prezent, 198 de persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe, în urma unor atacuri ale haitelor de câini fără stăpân, care au împânzit oraşul. Procentul a crescut pentru Slatina cu 15 la suta față de perioada anului trecut. Primaria caută soluții și incearcă să externalizeze serviciul.

Se estimează că în municipiul Slatina există un număr de aproximativ 2000 de câini adulţi fără stăpân, iar numărul tineretului canin (cu vârsta

Delegarea către Dezvoltare Urbană Slatina este soluția pe care primăria a găsit-o, după mai multe încercări eșuate de externalizare a acestui serviciu. Această societate din subordinea Consiliului Local poate face angajări, spre deosebire de primărie, de care ținea adăpostul de la Sărăcești.

Se estimează că în municipiul Slatina există un număr de aproximativ 2000 de câini adulţi fără stăpân, iar numărul tineretului canin este practic imposibil de aproximat”, se precizează în Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

