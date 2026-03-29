Caz uluitor. Medicii au pus moartea unei fetițe pe seama iPadului

O fetiță de 10 ani din North Yorkshire, Mylea Lilly Broadey-Meear, a încetat din viață în ianuarie 2026, la doar câteva luni după ce familia ei a descoperit că suferea de o tumoare cerebrală mortală, relatează The Sun.

La început, medicii și părinții au pus durerile de cap pe seama folosirii excesive a iPadului, dar și a oboselii oculare. Tragedia subliniază importanța unei evaluări medicale rapide atunci când apar simptome neobișnuite la copii.

În august 2025, Myla a început să aibă simptome precum greață, dureri puternice de cap și probleme de echilibru, în timpul unei vacanțe de familie în Primrose Valley. Mama ei, Chantelle Broadey, în vârstă de 29 de ani, a crezut inițial că starea fetei ar putea fi cauzată de timpul petrecut pe iPad sau de nevoia de ochelari. „Am crezut că este vorba doar despre oboseală oculară sau poate deshidratare, însă ceea ce am aflat ulterior ne-a devastat”, a povestit aceasta.

În urma unui consult oftalmologic la Specsavers, Myla a fost diagnosticată cu un gliom difuz de linie mediană, o formă extrem de agresivă de cancer. Tumora măsura între 7 și 10 cm, iar fetița a fost transportată de urgență la Spitalul de Copii din Sheffield, unde medicii au reușit să îndepărteze aproximativ 60% din aceasta.

Ulterior, Myla a urmat 30 de ședințe de radioterapie, însă tratamentul a avut efecte greu de suportat. Mama ei a povestit că fetița a devenit tot mai slăbită și imobilizată la pat, pierzându-și energia și dorința de a se juca sau de a participa la activități obișnuite. „Parcă o pierdusem încă de atunci”, a spus Chantelle.

În ultimele luni, familia a trecut prin momente extrem de dificile, încercând să se împartă între îngrijirea fetiței bolnave și a fratelui mai mic, născut chiar înainte de începerea tratamentului. Radioterapia efectuată în Leeds a fost epuizantă, iar medicii le-au transmis că boala este incurabilă.

Myla s-a stins din viață pe 15 ianuarie 2026, la doar patru zile după ce împlinise 10 ani. Mama ei a povestit că fetița a fost înconjurată de familie în ultimele clipe și că nu și-a mai revenit complet după anestezia generală pentru un RMN realizat cu o săptămână înainte.

Familia Broadey a creat o pagină de Facebook pentru a crește gradul de conștientizare asupra simptomelor tumorilor cerebrale la copii și pentru a strânge fonduri destinate cercetării. „Acești copii au nevoie de speranță și de mai multă cercetare. Sper ca într-o zi să existe un tratament”, a declarat Chantelle.