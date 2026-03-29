Caz uluitor. Medicii au pus moartea unei fetițe pe seama iPadului

Galerie Foto 7

O fetiță de 10 ani din North Yorkshire, Mylea Lilly Broadey-Meear, a încetat din viață în ianuarie 2026, la doar câteva luni după ce familia ei a descoperit că suferea de o tumoare cerebrală mortală, relatează The Sun.

Fetița de 10 ani care a murit din cauza durerilor de cap

La început, medicii și părinții au pus durerile de cap pe seama folosirii excesive a iPadului, dar și a oboselii oculare. Tragedia subliniază importanța unei evaluări medicale rapide atunci când apar simptome neobișnuite la copii.

În august 2025, Myla a început să aibă simptome precum greață, dureri puternice de cap și probleme de echilibru, în timpul unei vacanțe de familie în Primrose Valley. Mama ei, Chantelle Broadey, în vârstă de 29 de ani, a crezut inițial că starea fetei ar putea fi cauzată de timpul petrecut pe iPad sau de nevoia de ochelari. „Am crezut că este vorba doar despre oboseală oculară sau poate deshidratare, însă ceea ce am aflat ulterior ne-a devastat”, a povestit aceasta.

În urma unui consult oftalmologic la Specsavers, Myla a fost diagnosticată cu un gliom difuz de linie mediană, o formă extrem de agresivă de cancer. Tumora măsura între 7 și 10 cm, iar fetița a fost transportată de urgență la Spitalul de Copii din Sheffield, unde medicii au reușit să îndepărteze aproximativ 60% din aceasta.

Ulterior, Myla a urmat 30 de ședințe de radioterapie, însă tratamentul a avut efecte greu de suportat. Mama ei a povestit că fetița a devenit tot mai slăbită și imobilizată la pat, pierzându-și energia și dorința de a se juca sau de a participa la activități obișnuite. „Parcă o pierdusem încă de atunci”, a spus Chantelle.

În ultimele luni, familia a trecut prin momente extrem de dificile, încercând să se împartă între îngrijirea fetiței bolnave și a fratelui mai mic, născut chiar înainte de începerea tratamentului. Radioterapia efectuată în Leeds a fost epuizantă, iar medicii le-au transmis că boala este incurabilă.

Myla s-a stins din viață pe 15 ianuarie 2026, la doar patru zile după ce împlinise 10 ani. Mama ei a povestit că fetița a fost înconjurată de familie în ultimele clipe și că nu și-a mai revenit complet după anestezia generală pentru un RMN realizat cu o săptămână înainte.

Familia Broadey a creat o pagină de Facebook pentru a crește gradul de conștientizare asupra simptomelor tumorilor cerebrale la copii și pentru a strânge fonduri destinate cercetării. „Acești copii au nevoie de speranță și de mai multă cercetare. Sper ca într-o zi să existe un tratament”, a declarat Chantelle.

Recomandarea video

Mediafax
Sute de oameni s-au adunat în centrul Istanbulului pentru a protesta împotriva SUA și Israelului
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Pe cine ar vota românii, în plină criză a carburanților. AUR, în scădere semnificativă. Soluțiile preferate pentru a atenua scumpirile
Mediafax
Benjamin Netanyahu ordonă extinderea zonei tampon israeliene în sudul Libanului
Click
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Andreea Popescu, mesaj TRANȘANT după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: '4 ani de terapie'
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Astronomii au detectat un ciripit bizar emis de o supernovă, dezvăluind legi ascunse ale fizicii
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 30 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 30 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
PAȘTE Patriarhul latin al Ierusalimului, împiedicat să oficieze Liturghia de Duminica Floriilor. Locurile sfinte din Ierusalim, închise din cauza războiului
21:34
Patriarhul latin al Ierusalimului, împiedicat să oficieze Liturghia de Duminica Floriilor. Locurile sfinte din Ierusalim, închise din cauza războiului
ULTIMA ORĂ Radu Miruță îi răspunde lui Călin Georgescu. Ce spune ministrul Apărării despre baza Kogălniceanu
21:25
Radu Miruță îi răspunde lui Călin Georgescu. Ce spune ministrul Apărării despre baza Kogălniceanu
INEDIT O mică insectă a ajuns să fie vândută cu 220 de dolari. Colecționarii din întreaga lume le „vânează”
21:02
O mică insectă a ajuns să fie vândută cu 220 de dolari. Colecționarii din întreaga lume le „vânează”
PROTEST „Fără Regi”. Proteste masive anti-Trump în America. Sunt cele mai mari mișcări de stradă de la manifestațiile împotriva războiului în Irak din 2003
20:55
„Fără Regi”. Proteste masive anti-Trump în America. Sunt cele mai mari mișcări de stradă de la manifestațiile împotriva războiului în Irak din 2003
ULTIMA ORĂ Romgaz anunță că amână furnizarea de gaze pentru populație. Motivul? Nu are cantități disponibile. Când ar urma să înceapă
20:28
Romgaz anunță că amână furnizarea de gaze pentru populație. Motivul? Nu are cantități disponibile. Când ar urma să înceapă

Cele mai noi

Trimite acest link pe