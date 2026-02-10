Prima pagină » Actualitate » Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară

Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară

Nicolae Oprea
10 feb. 2026, 16:54, Actualitate
Ce a discutat Ciprian Ciucu cu Banca Mondială. Pentru ce vrea primarul general bani de la această instituție financiară
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a avut o întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale „pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune”.

„Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune:

(1) Reforma administrativă a Bucureștiului, a sistemului de guvernanță local, inclusiv echilibrarea bugetară, și pentru a avea un management financiar eficient la nivelul PMB;

(2) Realizarea de parteneriate public-private pentru finanțarea de investiții publice de care orașul are nevoie (de ex. construirea de parcări publice subterane în zona centrală);

(3) Asigurarea cofinanțrii pentru principalele noastre proiecte de investiții publice: investițiile în rețeaua de apă-canal, rețeaua de linii de tramvaie, reabilitarea depourilor și sistemul de termoficare.

De asemenea, am discutat despre stadiul Strategiei Integrate de Dezvolare Urbană (SIDU) realizată cu sprijinul Băncii Mondiale. Aceasta mai are nevoie doar de un aviz de la Agenția de Mediu pentru a fi supus votului consiliului general. În baza SIDU, PMB și Sectoarele Municipiului București vor putea accesa finanțările europene dedicate orașului nostru”, a anunțat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: „Nu am efectiv timp să răspund la diferitele atacuri politice”

Primarul general mai spune că nu vrea să fie atras în scandaluri politice.

„Zielele acestea, nu am efectiv timp să răspund la diferitele atacuri politice, nu mă las atras în dispute sterile, ci mă concentrez exclusiv pe a găsi soluțiile de care Bucureștiul are nevoie. Trebuie să ne echilibrăm financiar și să identific modalitățile de deblocare și continuare a marilor proiecte de investiții”, a mai precizat Ciucu.

