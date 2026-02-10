Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid.

Șerban a anunțat că a fost semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București. Ministrul Transporturilor a transmis că finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, iar valoarea totală a investiției este de 50 milioane de lei. Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive, la rândul său.

”Am semnat, astăzi, alături de George Tuță, primarul Sectorului 1, și Vlad Andronescu, directorul Clubului Rapid, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București.