Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid.
Șerban a anunțat că a fost semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București. Ministrul Transporturilor a transmis că finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, iar valoarea totală a investiției este de 50 milioane de lei. Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive, la rândul său.
foto: Facebook.
”Am semnat, astăzi, alături de George Tuță, primarul Sectorului 1, și Vlad Andronescu, directorul Clubului Rapid, protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei Clubului Sportiv Rapid București.
Finanțarea va fi asigurată etapizat din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să aducă beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală a acesteia este de aproximativ 50 milioane de lei. La rândul său, Clubul Rapid va contribui la costurile modernizării bazei sportive.
Aceasta va fi utilizată atât de sportivii de performanță, cât și de comunitatea locală, asigurând accesul copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 la activități sportive într-un spațiu modern, aerisit și sigur”, a transmis Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook.