Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră

Actorii Teatrului Național din București au început protestul față de proiectul pilot al Ministerului Culturii în ceea ce privește evidenţa timpului de muncă. Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică.

UPDATE: Ministrul Culturii, András Demeter, retrage proiectul-pilot care urma să normeze munca artiștilor și să impună pontajul zilnic pentru actori.

„Retragem propunerea colegilor și le mulțumim pentru tot efortul prin care după 2 luni de munca le-au elaborat. Ca orice propunere, ele pot fi înlocuite cu altele. Mai lucrăm până găsim o formă”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă își va da demisia, ministrul a spus că momentan nu are motive să o facă.