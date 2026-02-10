Prima pagină » Actualitate » Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră

Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră

Bianca Dogaru
10 feb. 2026, 15:04, Actualitate
Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră
Galerie Foto 7

Actorii Teatrului Național din București au început protestul față de proiectul pilot al Ministerului Culturii în ceea ce privește evidenţa timpului de muncă. Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică. 

UPDATE: Ministrul Culturii, András Demeter, retrage proiectul-pilot care urma să normeze munca artiștilor și să impună pontajul zilnic pentru actori.

„Retragem propunerea colegilor și le mulțumim pentru tot efortul prin care după 2 luni de munca le-au elaborat. Ca orice propunere, ele pot fi înlocuite cu altele. Mai lucrăm până găsim o formă”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă își va da demisia, ministrul a spus că momentan nu are motive să o facă.

„Demisia este un act unilateral, poate să fie cerut, dar trebuie să fie cerut de mine. Deocamdată nu am motive.”

Protestatarii i-au cerut în cor demisia ministrului.

Actorii și angajații protestează pe scările din fața teatrului. Printre ei se află și Medeea Marinescu, Mihai Călin, Ada Galeș, Alexandru Papadopol, Istvan Teglas, Aurelian Timișan sau Cristi Iacob.

Actorii au ieșit să-și strige nemulțumirile față de Guvernul Bolojan și față de Ministerul Culturii. Aceștia îi cer demisia ministrului András Demeter.

Mihai Călin, actor: „Niciodată nu va fi egală povestea asta”

„Toate măsurile afectează zona artistică. Trebuie spus oră de oră ce faci, ce repeți, care e scopul repetiției. Trebuie să scrii acolo tot, ca să se convingă cine trebuie să se convingă că fiecare oră plătită este justificată. Nu vreau să ne victimizăm, nu muncim mai mult decât alții, e un alt tip de muncă și nu se poate cuantifica. E adevărat că unii actori joacă mai  puțin decât alții, dar asta este natura meseriei noastre. Niciodată nu va fi egală povestea asta,” a transmis actorul Mihai Călin. 

Monica Davidescu: „Nu se poate pune în practică”

„Suntem aici ca să-i cerem domnului ministru să retragă proiectul. Sunt imposibil de realizat aceste anexe care ne-au fost date. Ca să completezi anexa zilnic, e cam greu. Toți facem aceste liste, 500 de declarații pe zi. Câți oameni trebuie să angajăm ca să citească aceste declarații și să le aprobe? Nu se poate pune în practică. Sper că vom avea o nouă discuție în care să propunem revenirea la ceea ce era odată, adică recunoașterea profesiei vocaționale,” a declarat Monica Davidescu.

Aurelian Temișan: „E total aberant”

„Eu aș spune așa – dacă cine a emis aberația asta a avut în intenție doar să ne vadă că ne strângem să mai socializăm între noi, a reușit, iar pentru asta îi mulțumim. Motivul întâlnirii aici este total aberant. Nu ai cum să-i ceri unui actor să-și normeze ziua de muncă în 8 ore. Noi trebuie să repetăm și în timpul liber, pe care nu ai cum să-l cuantifici. Sunt multe nereguli în țara asta din punct de vedere al actoriei,” a declarat Temișan.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid
15:47
Ciprian Șerban anunță o investiție majoră în baza sportivă a Clubului Rapid
ACUZAȚII Un antrenor de la hipodromul din Craiova este acuzat că a lovit calul unei eleve
14:58
Un antrenor de la hipodromul din Craiova este acuzat că a lovit calul unei eleve
INCIDENT Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul
14:37
Polițiști atacați în timpul unei intervenții la Constanța: a fost deschis dosar penal pentru ultraj. De la ce a pornit totul
CONSTRUCȚII Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case
14:30
Cât a ajuns manopera în construcții în 2026. La ce trebuie să fii atent înainte să te apuci de construirea sau renovarea unei case
CONTROVERSĂ Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate”
14:15
Florin Cîțu, fostul premier al României, îl contrazice pe Bolojan în privința măsurilor de corecție bugetară: ”Din fericire, nu are dreptate”
ECONOMIE Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026. Pragul de venit scade la 6.000 de lei
14:14
Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026. Pragul de venit scade la 6.000 de lei
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Actorii în stradă. Protest la TNB față de proiectul pilot al Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc șerpii fără să mănânce timp de luni întregi?
CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
ULTIMA ORĂ Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
16:20
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
FLASH NEWS Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
16:12
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
INEDIT Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți
16:12
Moneda care datează din 2002 și se vinde cu mii de lei. Cine o are acasă se poate îmbogăți

Cele mai noi

Trimite acest link pe