Actorii Teatrului Național București au protestat faţă de măsurile Guvernului Bolojan. Ministrul Culturii a luat o decizie de ultimă oră

Actorii Teatrului Național din București au început protestul față de proiectul pilot al Ministerului Culturii în ceea ce privește evidenţa timpului de muncă. Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică.
UPDATE: Ministrul Culturii, András Demeter, retrage proiectul-pilot care urma să normeze munca artiștilor și să impună pontajul zilnic pentru actori.
„Retragem propunerea colegilor și le mulțumim pentru tot efortul prin care după 2 luni de munca le-au elaborat. Ca orice propunere, ele pot fi înlocuite cu altele. Mai lucrăm până găsim o formă”, a declarat ministrul.
Întrebat dacă își va da demisia, ministrul a spus că momentan nu are motive să o facă.
„Demisia este un act unilateral, poate să fie cerut, dar trebuie să fie cerut de mine. Deocamdată nu am motive.”
Protestatarii i-au cerut în cor demisia ministrului.
Actorii și angajații protestează pe scările din fața teatrului. Printre ei se află și Medeea Marinescu, Mihai Călin, Ada Galeș, Alexandru Papadopol, Istvan Teglas, Aurelian Timișan sau Cristi Iacob.
Actorii au ieșit să-și strige nemulțumirile față de Guvernul Bolojan și față de Ministerul Culturii. Aceștia îi cer demisia ministrului András Demeter.
„Toate măsurile afectează zona artistică. Trebuie spus oră de oră ce faci, ce repeți, care e scopul repetiției. Trebuie să scrii acolo tot, ca să se convingă cine trebuie să se convingă că fiecare oră plătită este justificată. Nu vreau să ne victimizăm, nu muncim mai mult decât alții, e un alt tip de muncă și nu se poate cuantifica. E adevărat că unii actori joacă mai puțin decât alții, dar asta este natura meseriei noastre. Niciodată nu va fi egală povestea asta,” a transmis actorul Mihai Călin.
„Suntem aici ca să-i cerem domnului ministru să retragă proiectul. Sunt imposibil de realizat aceste anexe care ne-au fost date. Ca să completezi anexa zilnic, e cam greu. Toți facem aceste liste, 500 de declarații pe zi. Câți oameni trebuie să angajăm ca să citească aceste declarații și să le aprobe? Nu se poate pune în practică. Sper că vom avea o nouă discuție în care să propunem revenirea la ceea ce era odată, adică recunoașterea profesiei vocaționale,” a declarat Monica Davidescu.
„Eu aș spune așa – dacă cine a emis aberația asta a avut în intenție doar să ne vadă că ne strângem să mai socializăm între noi, a reușit, iar pentru asta îi mulțumim. Motivul întâlnirii aici este total aberant. Nu ai cum să-i ceri unui actor să-și normeze ziua de muncă în 8 ore. Noi trebuie să repetăm și în timpul liber, pe care nu ai cum să-l cuantifici. Sunt multe nereguli în țara asta din punct de vedere al actoriei,” a declarat Temișan.
