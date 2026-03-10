Ilie Bolojan vrea să grăbească investițiile în rețeaua de energie electrică, așa că a chemat miniștrii implicați la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut ministerelor implicate în sectorul energetic să accelereze proiectele de consolidare și modernizare a rețelei de transport al energiei electrice. Subiectul a fost discutat într-o ședință de lucru organizată la Palatul Victoria.

Guvernul vrea să scurteze timpul necesar pentru aprobarea proiectelor considerate de importanță națională. În prezent, procedurile de avizare și autorizare durează mult, iar executivul caută soluții pentru a simplifica aceste etape.

Bolojan: „Să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”

Premierul a cerut Ministerului Energiei să discute cu celelalte ministere și să pregătească modificări legislative care să reducă termenele de aprobare.

„Aveți sprijinul meu să simplificați autorizarea și avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea și modernizarea rețelei de transport a energiei electrice și să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Un alt subiect important pe agenda discuțiilor a fost problema exproprierilor de terenuri necesare pentru construirea noilor infrastructuri energetice. Autoritățile analizează mai multe proiecte de hotărâri de guvern care ar permite realizarea acestor investiții mai rapid.

Premierul le-a cerut ministerelor să vină cu proiectele de acte normative privind exproprierile în ședința de guvern de săptămâna viitoare.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Mediului Diana Buzoianu și ministrul Dezvoltării Cseke Attila. La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai mai multor ministere, inclusiv ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției și Ministerului Economiei.

