Ce a mâncat familia Melis, cea mai longevivă familie din lume, zi de zi

07 dec. 2025, 10:18, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

S-a aflat că membrii familiei Melis, cunoscută drept cea mai longevivă familie din lume, au urmat ani la rând aceeași alimentație sănătoasă aproape în fiecare zi, iar rutina aceasta le-a influențat direct durata de viață, scrie Sabah.

Astfel, frații Melis au apărut au apărut într-o serie documentară din 2023, dedicată vizitei autorului Dan Buettner în „Zona Albastră” din Sardinia, Italia, o regiune renumită pentru numărul mare de persoane care depășesc speranța medie de viață. Sardinia este cea mai cunoscută dintre aceste zone.

Familia Melis, care trăiește în regiunea aceasta, a intrat în 2012 în Cartea Recordurilor Guinness pentru cea mai longevivă familie. Studiile efectuate asupra lor au indicat că ei serveau zilnic același prânz.

Dan Buettner a spus că membrii familiei consumau un preparat foarte bogat în ingrediente vegetale și vitamine: pâine cu maia și supă minestrone cu trei tipuri de fasole. Includea întotdeauna năut, fasole pinto și fasole albă”, a spus acesta.

Dieteticianul Samantha Cassetty a spus că persoanele care ajung trăiască mult timp consumă în mod constant fasole. Supa pregătită de familia Melis conține trei sortimente de fasole și multe legume, susținând astfel sănătatea intestinală, un factor care, conform specialiștilor, poate contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă. Preparatul este foarte nutritiv, datorită conținutului ridicat de proteine, fibre și micronutrienți ca folatul, magneziul și vitamina B6.

Consolata Melis, considerată una dintre cele mai longevive persoane din zonă, a murit în 2015 la vârsta de 108 ani. Era și cea mai mare dintre cei nouă frați. Sora ei, Claudina, a murit în anul 2016 la 103 ani, Maria la 100 de ani, iar Antonio la 97 de ani.

Supa consumată în fiecare zi de cea mai longevivă familie din lume. Această supă uimitoare pe bază de plante este plină de vitamine și minerale

