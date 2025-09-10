Actorul James McAvoy a fost agresat, luni, de un bărbat, în timp ce se relaxa într-un bar din Toronto.

James McAvoy, în vârstă de 46 de ani, s-a aflat în Canada pentru a-și promova debutul regizoral, California Schemin’, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto.

În jurul orei 23:55, în timp ce se bucura de o seară liniștită alături de soția sa, Lisa Liberati, într-un bar, actorul a fost lovit cu pumnul de un individ necunoscut, scrie dailymail.com.

Prins cu „garda jos”, James a încercat să detensioneze situația, iar alții au intervenit pentru a-l îndepărta pe scandalagiul aflat în stare de ebrietate.

James McAvoy nu s-a lăsat descumpănit de acest incident și și-a continuat seara la barul din Toronto.

Mai mult, actorul a părut amuzat de situație, preferând să nu strice buna dispoziție din jurul său.

California Schemin’, un debut spectaculos

California Schemin’ evocă povestea a doi artiști de hip hop scoțieni, care păcălesc producătorii, după ce mint că sunt din California.

Actorul a spus că a ales să regizeze filmul deoarece accentul scoțian „este slab reprezentat”.

În California Schemin’ , Gavin Bain și Billy Boyd, doi cântăreți talentați, trași în jos de accentul scoțian, stârnesc râsetele producătorilor de muzică din Londra.

Aceștia revin, se reinventează ca „doi rebeli din California”, cu melodii noi și o atitudine diferită.

În acest film, regizat de McAvoy, cunoscut pentru rolurile sale intense din Wanted, Atonement, Split și Speak No Evil, joacă rolul unui producător care îi lansează pe muzicienii mincinoși.

În realitate, Bain și Boyd au semnat un contract cu Sony UK și au înregistrat mai multe albume, care nu au fost lansate niciodată.

După doi ani de minciuni, combinați cu consumul excesiv de alcool și tensiunile din sânul trupei, „cortina” a căzut și unul dintre artiști a renunțat la muzică.

Boyd lucrează acum în industria petrolieră, în timp ce Bain a continuat să aibă o carieră solo, cu numele de scenă „Brains”.

Sursa foto: Profimedia