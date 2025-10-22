Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale

Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale

22 oct. 2025, 17:33, Actualitate
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale
FOTO - Captură video

O badantă româncă, în vârstă de 44 de ani, rezidentă în provincia Messina (Sicilia) din Italia, a trecut printr-un coșmar care a durat aproape o lună după ce a răspuns pe rețelele sociale la un anunț de angajare.

Ea a fost chemată la domiciliul unui bărbat de 60 de ani, în centrul localității Palagonia din provincia Catania, tot în Sicilia, pentru a o cunoaște pe „presupusa” bătrână de îngrijit, în vederea negocierii condițiilor salariale, dar ea a fost deposedată cu forța de telefonul mobil, încuiată în casă și violată în mod repetat timp de mai multe săptămâni, potrivit anchetatorilor citați de Catania Today.

Carabinierii din Palagonia l-au arestat pe suspect, în flagrant delict, pentru sechestrare de persoană și violență sexuală, în evenimente petrecute până marți, 21 octombrie.

Potrivit relatărilor din anchetă, românca – o mamă separată de soț și cu un copil de 12 ani – și-a dat seama imediat că ceva este în neregulă, după ce a văzut că în locuință erau împrăștiate doze de bere, iar persoana vârstnică pe care ar fi trebuit s-o cunoască lipsea.

Bărbatul, cunoscut deja de carabinieri pentru antecedente penale, și-ar fi concentrat atenția pe aspectul fizic al femeii, adresându-i aprecieri vulgare, apoi ar fi recunoscut că nu există nicio persoană de îngrijit, anunțul fiind doar un pretext pentru a atrage femei cu care să întrețină raporturi sexuale.

Când îngrijtoarea româncă a încercat să fugă, a găsit ușa de la intrare încuiată, iar suspectul i-a smuls telefonul ca să-i blocheze orice apel de ajutor, transformând întâlnirea de „angajare” într-un sechestrul prelungit.

În această perioadă, bărbatul ar fi părăsit locuința doar pentru scurte cumpărături, cum ar fi țigări, bere și alimente, încuiind-o de fiecare dată înăuntru. Ancheta arată că femeia ar fi fost lovită și constrânsă constant să-i satisfacă „pretențiile” agresorului.

„Calvarul femeii s-ar fi prelungit aproximativ o lună și, pentru a o supune, bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori cu palmele și pumnii”, au explicat carabinierii.

Speranța a apărut în ziua în care bărbatul a uitat în casă telefonul victimei, iar aceasta a reușit să trimită pe ascuns un mesaj unei prietene, cerându-i să alerteze carabinierii, apoi a șters mesajul pentru ca agresorul să nu observe.

Când militarii au ajuns la apartament, bărbatul ar fi invocat diverse pretexte pentru a nu deschide și, ulterior, ar fi susținut că are o „parteneră” în locuință. În clipa în care ușa a fost deschisă, victima a fugit spre carabinieri, cerând să fie salvată.

Femeia a fost imediat preluată și transportată la spitalul din Caltagirone, unde medicii au constatat leziuni fizice și psihologice compatibile cu o agresiune sexuală. Bărbatul a fost pus sub acuzațiile de sechestrare de persoană și viol și a fost arestat în flagrant de carabinierii din Palagonia.

FOTO – Captură video: Observator TV

Citește și

EXCLUSIV Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
18:06
Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură.” Solicitarea edilului din Dâmbovița a lăsat rece Guvernul
DRAMĂ „Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime
17:53
„Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime
ULTIMA ORĂ Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată
17:46
Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată
ULTIMA ORĂ Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare
17:44
Ce facem dacă ne invadează Rusia? Șeful Statului Major ne liniștește: „Armata română e foarte bine pregătită!” / Ce riscă rezerviștii care n-au venit la mobilizare
DEZVĂLUIRI Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
17:42
Lui Piedone i-a fost prelungit controlul judiciar. Acesta a depus deja contestaţie
CONTROVERSĂ Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem
17:22
Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Stagiul militar voluntar. Cine trebuie să susțină testele de selecție
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un pod gigantic care conectează două galaxii
EXTERNE Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
18:36
Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate”
HOROSCOP Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
18:32
Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste
COMUNICAT Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
18:07
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului
VIDEO Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
17:57
Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții”
LEGE Cum poți să devii moștenitor legal, dacă nu ești rudă directă cu persoana decedată
17:18
Cum poți să devii moștenitor legal, dacă nu ești rudă directă cu persoana decedată
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie
17:17
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie