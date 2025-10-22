Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale

O badantă româncă, în vârstă de 44 de ani, rezidentă în provincia Messina (Sicilia) din Italia, a trecut printr-un coșmar care a durat aproape o lună după ce a răspuns pe rețelele sociale la un anunț de angajare.
Ea a fost chemată la domiciliul unui bărbat de 60 de ani, în centrul localității Palagonia din provincia Catania, tot în Sicilia, pentru a o cunoaște pe „presupusa” bătrână de îngrijit, în vederea negocierii condițiilor salariale, dar ea a fost deposedată cu forța de telefonul mobil, încuiată în casă și violată în mod repetat timp de mai multe săptămâni, potrivit anchetatorilor citați de Catania Today.
Potrivit relatărilor din anchetă, românca – o mamă separată de soț și cu un copil de 12 ani – și-a dat seama imediat că ceva este în neregulă, după ce a văzut că în locuință erau împrăștiate doze de bere, iar persoana vârstnică pe care ar fi trebuit s-o cunoască lipsea.
Bărbatul, cunoscut deja de carabinieri pentru antecedente penale, și-ar fi concentrat atenția pe aspectul fizic al femeii, adresându-i aprecieri vulgare, apoi ar fi recunoscut că nu există nicio persoană de îngrijit, anunțul fiind doar un pretext pentru a atrage femei cu care să întrețină raporturi sexuale.
Când îngrijtoarea româncă a încercat să fugă, a găsit ușa de la intrare încuiată, iar suspectul i-a smuls telefonul ca să-i blocheze orice apel de ajutor, transformând întâlnirea de „angajare” într-un sechestrul prelungit.
În această perioadă, bărbatul ar fi părăsit locuința doar pentru scurte cumpărături, cum ar fi țigări, bere și alimente, încuiind-o de fiecare dată înăuntru. Ancheta arată că femeia ar fi fost lovită și constrânsă constant să-i satisfacă „pretențiile” agresorului.
„Calvarul femeii s-ar fi prelungit aproximativ o lună și, pentru a o supune, bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori cu palmele și pumnii”, au explicat carabinierii.
Speranța a apărut în ziua în care bărbatul a uitat în casă telefonul victimei, iar aceasta a reușit să trimită pe ascuns un mesaj unei prietene, cerându-i să alerteze carabinierii, apoi a șters mesajul pentru ca agresorul să nu observe.
Când militarii au ajuns la apartament, bărbatul ar fi invocat diverse pretexte pentru a nu deschide și, ulterior, ar fi susținut că are o „parteneră” în locuință. În clipa în care ușa a fost deschisă, victima a fugit spre carabinieri, cerând să fie salvată.
Femeia a fost imediat preluată și transportată la spitalul din Caltagirone, unde medicii au constatat leziuni fizice și psihologice compatibile cu o agresiune sexuală. Bărbatul a fost pus sub acuzațiile de sechestrare de persoană și viol și a fost arestat în flagrant de carabinierii din Palagonia.
FOTO – Captură video: Observator TV