Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale

O badantă româncă, în vârstă de 44 de ani, rezidentă în provincia Messina (Sicilia) din Italia, a trecut printr-un coșmar care a durat aproape o lună după ce a răspuns pe rețelele sociale la un anunț de angajare.

Ea a fost chemată la domiciliul unui bărbat de 60 de ani, în centrul localității Palagonia din provincia Catania, tot în Sicilia, pentru a o cunoaște pe „presupusa” bătrână de îngrijit, în vederea negocierii condițiilor salariale, dar ea a fost deposedată cu forța de telefonul mobil, încuiată în casă și violată în mod repetat timp de mai multe săptămâni, potrivit anchetatorilor citați de Catania Today.

Carabinierii din Palagonia l-au arestat pe suspect, în flagrant delict, pentru sechestrare de persoană și violență sexuală, în evenimente petrecute până marți, 21 octombrie. Carabinierii din Palagonia l-au arestat pe suspect, în flagrant delict, pentru sechestrare de persoană și violență sexuală, în evenimente petrecute până marți, 21 octombrie.

Potrivit relatărilor din anchetă, românca – o mamă separată de soț și cu un copil de 12 ani – și-a dat seama imediat că ceva este în neregulă, după ce a văzut că în locuință erau împrăștiate doze de bere, iar persoana vârstnică pe care ar fi trebuit s-o cunoască lipsea.

Bărbatul, cunoscut deja de carabinieri pentru antecedente penale, și-ar fi concentrat atenția pe aspectul fizic al femeii, adresându-i aprecieri vulgare, apoi ar fi recunoscut că nu există nicio persoană de îngrijit, anunțul fiind doar un pretext pentru a atrage femei cu care să întrețină raporturi sexuale.

Când îngrijtoarea româncă a încercat să fugă, a găsit ușa de la intrare încuiată, iar suspectul i-a smuls telefonul ca să-i blocheze orice apel de ajutor, transformând întâlnirea de „angajare” într-un sechestrul prelungit.

În această perioadă, bărbatul ar fi părăsit locuința doar pentru scurte cumpărături, cum ar fi țigări, bere și alimente, încuiind-o de fiecare dată înăuntru. Ancheta arată că femeia ar fi fost lovită și constrânsă constant să-i satisfacă „pretențiile” agresorului.

„Calvarul femeii s-ar fi prelungit aproximativ o lună și, pentru a o supune, bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori cu palmele și pumnii”, au explicat carabinierii.

Speranța a apărut în ziua în care bărbatul a uitat în casă telefonul victimei, iar aceasta a reușit să trimită pe ascuns un mesaj unei prietene, cerându-i să alerteze carabinierii, apoi a șters mesajul pentru ca agresorul să nu observe.

Când militarii au ajuns la apartament, bărbatul ar fi invocat diverse pretexte pentru a nu deschide și, ulterior, ar fi susținut că are o „parteneră” în locuință. În clipa în care ușa a fost deschisă, victima a fugit spre carabinieri, cerând să fie salvată.

Femeia a fost imediat preluată și transportată la spitalul din Caltagirone, unde medicii au constatat leziuni fizice și psihologice compatibile cu o agresiune sexuală. Bărbatul a fost pus sub acuzațiile de sechestrare de persoană și viol și a fost arestat în flagrant de carabinierii din Palagonia.

