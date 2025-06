Ce a pățit un bărbat după ce a mâncat 2 kg de CIREȘE cu tot cu sâmburi. Chirurg: „Avea intestinul umflat cât o minge de oină”

Un bărbat a ajuns de urgență la spital cu dureri abdominale severe, după ce a consumat o cantitate uriașă de cireșe… cu tot cu sâmburi. Chirurgii au fost șocați când au descoperit ce provocase blocajul intestinal.

Un caz medical neobișnuit a fost relatat de dr. Constantin Truș, chirurg la Spitalul Județean de Urgență Galați. Un bărbat de vârstă mijlocie a ajuns la spital cu simptome severe – dureri abdominale, greață, vărsături și un disconfort accentuat – aparent fără o cauză evidentă.

„Deși pacientul îmi spusese că este sănătos tun, am decis să-i fac un set de analize și o ecografie. Intestinul era umflat într-un punct, cam cât o minge de oină. M-am gândit puțin șocat: tumoare? Dar am alungat gândul”, a povestit medicul pe pagina sa, potrivit Adevărul .

După ce investigațiile au indicat un blocaj intestinal serios, medicul a luat decizia de a interveni chirurgical.

„Am intrat în sala de operație și am găsit o umflătură mare în intestin. Am palpat – era mobilă, dar foarte dură. Când am secționat intestinul, au început să iasă niște obiecte dure, ca niște biluțe… sâmburi!”.