Prima pagină » Actualitate » Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de a muri: „Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind…”

Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de a muri: „Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind…”

26 sept. 2025, 22:42, Actualitate
Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de a muri: „Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind...”

Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani, fiind cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a fost mereu activă în spațiul public prin declarațiile sale acide și controversate, iar cu o lună înainte să moară, a postat un mesaj emoționant.

„Spune intotdeauna ce simti si fa ceea ce gandesti. Daca as sti ca asta ar fi ultima oara cand te voi vedea dormind, te-as imbratisa foarte strans si l-as ruga pe Dumnezeu sa fiu pazitorul sufletului tau. Daca as sti ca asta ar fi ultima oara cand te voi vedea iesind pe usa, ti-as da o imbratisare, un sarut si te-as chema inapoi sa-ti dau mai multe. Daca as sti ca asta ar fi ultima oara cand voi auzi vocea ta, as inregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta o data si inca o data pana la infinit. Daca as sti ca acestea ar fi ultimele minute in care te-as vedea, as spune te iubesc si nu mi-as asuma, in mod prostesc, gandul ca deja stii.” – Gabriel Jose Garcia Marquez

Sursa Foto: Ioana Popescu, Facebook

