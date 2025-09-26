Presa românească e în doliu. Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață

Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu activă în spațiul public prin declarațiile sale acide și controversate. De curând, Ioana, care a activat și ca actriță, mărturisise că își dorește să intre în politică.

Pe lângă profesia de jurnalistă, Ioana a fost scriitoare și actriță. Jurnalista s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate, potrivit Cancan. În ultima perioadă, starea ei se înrăutățise. În final, jurnalista s-a simțit extrem de rău și a chemat singură ambulanța. Echipajul de salvare a ajuns la fața locului și a decis să o transfere la spital. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Lunga listă de cuceriri a Ioanei

Printre foștii jucători de fotbal despre care s-a scris că ar fi avut relații cu Ioana Popescu se regăsesc nume ca Adrian Mutu, Ionuț Luțu, Răzvan Raț, Tibi Bălan sau Yssouf Kone, notează ProSport.

