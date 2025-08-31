O postare a unei românce, pe o pagină de Facebook dedicată turiștilor români care merg pe litoralul bulgăresc, a atras un comentariu al unei conaționale care și-a petrecut vacanța de vară tot în țara vecină.

În postare apar mai multe imagini cu mâncare, de la un hotel all-inclusive de 4 stele, alături de mesajul… „Cina la Marina Grand Beach”.

Iar o altă turistă din țara noastră a lăsat un mesaj, în care nu lăuda locația respectivă.

„Am fost si noi, anul acesta. Mâncarea, dacă nu ești foarte pretențios, e cât de cât ok. Majoritatea paneuri, multe tocănițe si multe masline, o singură dată a fost ceva carne la grătar. Toate ca toate, dar salvamarul de la piscină ne-a stricat tot concediul, cu comportamentul lui agresiv… am rămas, în prima zi, peste ora 18:15 pe șezlong la piscină si a venit să ne amenințe că va cheamă Politia și a vorbit foarte urât. Camera ok, curățenie, bar alimentat zilnic cu apă ,bere și un fel de Nestea. Aproape de plajă! Divertisment… aproape deloc, niște tineri foarte plictisiți. Nu recomand!!!”, a scris turista Nicoleta Cristina D.

SURSA FOTO – Facebook/Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria