Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025

05 dec. 2025, 07:32, Actualitate
Echipamentele de siguranță din mașină par detalii până la momentul în care le cauți pentru că ai nevoie de ele sau te oprește poliția și îți cere să le prezinți. Triunghiurile reflectorizante, trusa medicală și stingătorul nu sunt simple recomandări, ci dotări obligatorii pentru majoritatea autovehiculelor care circulă în România.

Ce amendă poți să primești pentru lipsa triunghiurilor, trusei medicale și stingătorului

Chiar dacă multe mașini noi vin din fabrică fără accesoriile acestea sau cu truse expirate, responsabilitatea rămâne la șofer și proprietar. În 2025, regulile din Codul Rutier continuă să trateze lipsa lor ca pe o contravenție serioasă, încadrată la categoria dotări de siguranță. Merită să știi ce riști, dar și cum să verifici din timp că nu ai surprize la un control de rutină.

La mașinile de categorie B, trebuie să ai în portbagaj două triunghiuri reflectorizante omologate, cu o trusă medicală auto omologată și un stingător de incendiu în termen de valabilitate.  În practică, polițistul verifică de obicei ca trusa să fie întreagă, sigilată și cu data de expirare vizibilă, iar stingătorul să fie încărcat și valabil conform etichetei.

Vesta reflectorizantă nu este menționată la fel de explicit pentru mașinile personale ca în cazul vahiculelor comerciale, dar multe controale o tratează ca pe un element important, mai ales dacă șoferul trebuie să coboare din mașină pe marginea drumului. Dincolo de lege, aceasta crește vizibilitatea și poate sala vieți în caz de accident sau pană.

Dacă ai mașină mai veche sau nou importată, nu presupune că vine „la pachet” cu echipamente corecte. Trusele medicale aduse din alte țări nu respectă neapărat normele românești, iar stingătoarele pot fi deja expirate. Cel mai simplu este să cumperi set complet de la un magazin de profil, verificând etichetele și omologarea.

Ce amendă riști pentru lipsa lor

Valoarea în lei depinde de punctul de amendă,  care reprezintă un procent din salariul minim brut și se poate modifica de la un an la altul. Șoferii care circulă fără aceste echipamente riscă amenzi din clasa I de sancțiuni, conform Codului Rutier, ceea ce înseamnă 2 sau 3 puncte de amendă, adică între 330 și 495 de lei, în anul 2025.

