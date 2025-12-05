Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre cum își dorește să nu mai existe expresia „a semnat ca primarul”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Anca Alexandrescu: „După un concurs de CV-uri în funcție de fiecare companie a primăriei, în consiliile de administrație, să numesc reprezentanți ai cetățenilor. Care să lucreze voluntar, dar să fie specialiști verificați, cu cazier, cu CV… Oameni care să fie pe domeniul respectiv. Să fie și cetățeanul reprezentat în aceste consilii de administrație”

Invitat la Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre cum își dorește ca după mandatul ei de primar să nu mai existe expresia „a semnat ca primarul”. Aceasta a început prin a spune că își propune să nu semneze nimic până nu lecturează cu atenție. Deși este o muncă de Sisif, jurnalista susține că este un obiectiv al campaniei sale.