Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre cum își dorește să nu mai existe expresia „a semnat ca primarul”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre cum își dorește ca după mandatul ei de primar să nu mai existe expresia „a semnat ca primarul”. Aceasta a început prin a spune că își propune să nu semneze nimic până nu lecturează cu atenție. Deși este o muncă de Sisif, jurnalista susține că este un obiectiv al campaniei sale.
„Vreau să spun ceva și țin neapărat să spun la tine în emisiune. Vreau ca după mandatul meu, vreau să nu mai existe expresia aia a semnat ca primarul. Va fi o muncă de Sisif, dar garantez că n-am să semnez niciodată fără… Vreau să spun. Păi nu, dar asta este una, este unul dintre obiectivele mele. Apoi vreau să fac un sistem de voluntariat. Am spus lucrul acesta, așa cum există în toată lumea, nu numai pentru partea de socială. Îmi doresc foarte tare ca cetățenii să fie implicați în decizii. Și o telespectatoare de-a mea, fană de-a mea, mi-a dat următoarea idee și cred că este o idee foarte bună și chiar aș extinde-o. După un concurs de CV-uri în funcție de fiecare companie a primăriei, în consiliile de administrație, să numesc reprezentanți ai cetățenilor, care să lucreze voluntar, dar specialiști verificați, cu cazier, cu CV… Oameni care să fie pe domeniul respectiv, să fie și cetățeanul reprezentat în aceste consilii de administrație. Apoi îmi doresc să fac un fel de sistem, un fel de SMURD, aș spune eu, al Bucureștiului, nu medical. Și cetățenii să aibă niște reprezentanți care pot semnala în timp util, rapid, orice defecțiune, orice problemă din București, orice accident, orice chestiune care poate fi îndreptată rapid de Primăria Generală împreună cu primarii de sector. Adică vreau să implic cetățenii în decizie. Este extrem de important. Putem să folosim și instituția referendumului, dar nu este de dorit, pentru că sunt bani aruncați, pe de o parte. Durează foarte mult. Plus că implementarea uneori ține de legislativ și nu poți să o aplici. Sunt lucruri care țin de Consiliul General pe care le poate decide Consiliul General, dar alte lucruri care țin de Parlament sau de Guvern.”, a explicat candidata la Primărie.