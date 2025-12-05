Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”

Un fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii sesizează anumite jocuri politice din partea autorilor moţiunii depusă de reprezentanţii opoziţiei împotriva legii pensiilor speciale.

Adrian Toni Neacşu arată în direcţia celor de la PSD care, odată ce vor cunoaşte câştigătorul alegerilor de la Capitală, „dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”, scrie avocatul pe facebook.

Moțiunea de cenzură a opoziției, îndreptată exclusiv împotriva prezenței USR în Guvern, este garanția că dul Cătălin Drulă nu se va retrage din cursă, dacă scenariul era într-adevăr luat în calcul. Moțiunea se va vota saptamana viitoare, dupa ce vom cunoaște noul câștigător de la București, iar dacă PSD-ul va pierde pe seama încălcării înțelegerii ca fiecare partid din coaliție sa meargă cu propriul candidat atunci se va putea răfui cu USR-ul votând moțiunea.

