Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Rolul lui Călin Georgescu în istorie este că i-a obligat să anuleze alegerile”

Ion Cristoiu: „Rolul lui Călin Georgescu în istorie este că i-a obligat să anuleze alegerile”

Cătălin Costache
05 dec. 2025, 13:30, Marius Tucă Show

În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre rolul politic al lui Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor din 2024. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a sugerat că presiunea generată de mobilizarea în jurul lui Călin Georgescu a determinat decidenții politici să recurgă la anularea completă a procesului electoral. El a afirmat că acest gest reprezintă un moment-cheie în istoria politică a țării și că motivul real al anulării nu a fost explicat publicului.

Ion Cristoiu: „Poate că rolul uriaș al lui Călin Georgescu care rămâne în istorie este că i-a obligat să anuleze alegerile. Asta nu se iartă. Puteau să fie mai subtili. Pentru mine singura întrebare este de ce nu au apelat la altă formulă. Nu-mi spune că n-au putut frauda alegerile.”

