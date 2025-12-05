Prima pagină » EXCLUSIV » Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”

05 dec. 2025, 13:01
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pare să fi descoperit formula „ideală” de motivare a personalului: organizează o petrecere festivă în care instituția își sărbătorește angajații, însă tot aceștia achită costurile. Practic, ministerul oferă recunoștința, iar angajații oferă finanțarea.

Așa că, pe 18 decembrie, la Restaurantul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, instituție aflată în subordinea ministerului, personalul este invitat să marcheze sfârșitul de an cu voie bună și solidaritate financiară. Meniul, generos prezentat sub formă de bufet suedez, cu de toate pentru toți (cald, rece, de post, deserturi, apă, sucuri, cafea), vine la preț de 130 de lei de persoană, ne-au declarat surse din sediul de pe strada Dem I. Dobrescu.

Invitația internă de participare la Petrecerea de Final de an cu Taxă din Ministerul MunciiContribuția trebuie achitată la casieria MMFTSS, iar pentru buna organizare, se solicită confirmarea prezenței și alegerea tipului de meniu. Că doar, dacă tot plătești, măcar să știe instituția ce-ai prefera să mănânci la propria „sărbătorire“.

Cei din minister sunt încurajați să participe în număr cât mai mare, pentru că – nu-i așa? – nimic nu spune „Mulțumim pentru munca depusă în 2025” mai bine decât o petrecere în care recunoștința vine la pachet cu o taxă de participare.

În fond, spiritul sărbătorilor, în viziunea Ministerului Muncii, pare să fie o combinație între colegialitate, solidaritate și autofinanțare. Un model de bune practici: instituția pune festivitatea, angajatul pune banii.

Ministerul Tineretului, sacrificat pentru interese politice. Gabriela Firea: Se va face politică, se va crea emoție și vor fi atacuri personale

După dezvăluirile Gândul, Ministerul Muncii oprește mutarea direcțiilor pentru Tineret și Familie în clădirea cu bulină roșie. Se caută urgent un nou sediu, după expirarea chiriei în decembrie

 

