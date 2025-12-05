Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pare să fi descoperit formula „ideală” de motivare a personalului: organizează o petrecere festivă în care instituția își sărbătorește angajații, însă tot aceștia achită costurile. Practic, ministerul oferă recunoștința, iar angajații oferă finanțarea.

Așa că, pe 18 decembrie, la Restaurantul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, instituție aflată în subordinea ministerului, personalul este invitat să marcheze sfârșitul de an cu voie bună și solidaritate financiară. Meniul, generos prezentat sub formă de bufet suedez, cu de toate pentru toți (cald, rece, de post, deserturi, apă, sucuri, cafea), vine la preț de 130 de lei de persoană, ne-au declarat surse din sediul de pe strada Dem I. Dobrescu.