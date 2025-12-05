Ciclonul „Cassio”, care a provocat deja fenomene meteo severe în sudul Europei, a ajuns și în România, aducând vânt puternic în mai multe regiuni.

Meteorologii ANM avertizează că rafalele vor ajunge până la 110 km/h în zonele montane, iar în restul țării viteza vântului va fi între 45 și 70 km/h.

Ciclonul ”Cassio” lovește România

Potrivit ANM, intensificările vântului vor fi resimțite vineri, 5 decembrie, în sud, centru și est, și sâmbătă, 6 decembrie, în sudul și sud-estul țării.

”Vântul va avea intensificări vineri (5 decembrie) în sud, centru şi est, iar sâmbătă (6 decembrie) în sudul şi sud-estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…50 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60…80 km/h”, anunţă ANM.

De asemenea, a fost emisă o avertizare cod galben pentru perioada 5 decembrie, ora 10 – 5 decembrie, ora 23.

În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului, rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, în timp ce în Munții Banatului și în zonele înalte ale Carpaților Meridionali vor depăși temporar 80–110 km/h. Până în seara zilei de 6 decembrie, vântul va continua să bată cu 50–65 km/h în Dobrogea, Muntenia și sudul, centrul și estul Olteniei.

”Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Banatului, cu viteze de 50…70 km/h. În Munţii Banatului şi local în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi temporar 80…110 km/h”, anunţă meteorologii.

Ciclonul „Cassio” continuă să afecteze sudul Europei, provocând ploi torențiale, furtuni violente și vânt puternic în Italia, Croația, Grecia, Austria și Bosnia.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele expuse și să fie atenți la obiectele care pot fi smulse de vânt.

Recomandarea autorului: