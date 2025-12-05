„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” reacționează la declarațiile făcute de ministrul educației, Daniel David, conderându-le ca fiind un afront împotriva reprezentanților salariaților din învățământ. Într-un recent podcast, demnitarul a afirmat că „în timp, sindicatele vor înțelege că nu mai pot avea un rol important într-un sistem așa cum îl avem acum” și că este nevoie de un „restart pentru a construi alte paradigme în educație, inclusiv pentru ei ca sindicate.”

Ministrul Daniel David a stârnit revolta sindicatelor din învățământ

Nu este prima revoltă a sindicatelor la adresa ministrului Daniel David. Reamintim că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spru Haret” și-a exprimat exprimă dezaprobarea și față de declarațiile recente ale ministrului Educației și Cercetării, Daniel David.

Aceștia susțin că oficialul de la Educație a a ales, în cadrul unui podcastului Lecția de azi, să minimalizeze amploarea protestelor din educație, reducând nemulțumirile legitime ale angajaților din învățământ la simple și trecătoare „stări de supărare”, limitate, în opinia sa, strict la „zona sindicală.” (Materialul integral AICI)

„Aceste declarații nu sunt simple opinii, ci reprezintă un manifest pentru autoritarism”

„Ele trădează intenția clară de a elimina singurul obstacol rămas în calea unor reforme făcute „din pix”, fără consultare și fără contact cu realitatea din clase: dialogul social. Domnul ministru David confundă Ministerul Educației și Cercetării cu un laborator personal de psihologie experimentală. Într-o democrație funcțională, sindicatelor nu li se dictează „paradigmele” de funcționare; ele nu se „restartează” la comanda puterii politice. Rolul nostru, al sindicatelor, este garantat constituțional tocmai pentru a proteja sistemul de abuzurile puterii executive.

A dori sindicate care să nu mai aibă un rol important înseamnă a dori angajați fără drepturi și un sistem educațional obedient. În ultimele decenii, sindicatele au fost singurele organizații care au apărat consecvent drepturile cadrelor didactice, au semnalat abuzurile administrative, au intervenit ori de câte ori politicile educaționale au pus în pericol integritatea profesiei și șansele elevilor la un învățământ de calitate și s-au implicat constant în îmbunătățirea actelor normative care vizează sistemul de învățământ.

Încercarea ministrului de a lega existența sindicatelor și activitatea profesorilor de rata analfabetismului funcțional reprezintă o manipulare ieftină. Domnule ministru, analfabetismul funcțional nu este produs de sindicate! Este rezultatul zecilor de ani de subfinanțare cronică, de programe școlare neadaptate, de lipsă a resurselor și de instabilitatea legislativă generată de politicieni, nu de dascăli și de organizațiile sindicale.”

„Un ministru care vede în sindicate o piedică ce trebuie eliminată este incompatibil cu funcția publică”

„Profesorii sunt cei care au ținut școala românească în viață, adesea în condiții umilitoare, în timp ce miniștrii experimentau „reforme” eșuate. Avertizăm partidele din coaliția de guvernare, pe prim-ministrul Ilie Bolojan și pe Președintele României Nicușor Dan că nu au voie să tacă, după o astfel de declarație. Tăcerea în fața acestui derapaj înseamnă complicitate.

Dacă viziunea României Educate include reducerea la tăcere a partenerilor sociali, atunci România a părăsit valorile europene. Un ministru care vede în sindicate o piedică ce trebuie eliminată este incompatibil cu funcția publică. Deciziile în educație se iau prin dialog, nu se impun prin dictat. În consecință, solicităm public demiterea domnului Daniel David din funcția de ministru al educației. Nu putem accepta un „partener” de dialog care planifică reformarea mișcării sindicale pentru a o transforma într-o structură obedientă”, au precizat liderii sindicali în informarea transmisă.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: