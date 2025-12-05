Prima pagină » Știri externe » Statele Unite cer Europei să-și asume apărarea NATO până 2027

05 dec. 2025, 13:40, Știri externe
Statele Unite cer Europei să-și asume apărarea NATO până 2027

Statele Unite vor ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO, până în 2027, au declarat oficiali ai Pentagonului, săptămâna aceasta, relatează Reuters.

Potrivit sursei citate, acest termen li s-a părut nerealist unor oficiali europeni.

Informația, relatată de cinci surse, inclusiv un oficial american, a fost transmisă la o întâlnire care a avut loc săptămâna aceasta la Washington, între personalul Pentagonului  și mai multe delegații europene.

Potrivit specialiștilor Reuters, transferul acestei „poveri“ de la SUA către membrii europeni ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord ar schimba dramatic modul în care Statele Unite colaborează cu cei mai importanți parteneri militari ai săi.

În cadrul întâlnirii, oficialii Pentagonului au indicat că Washingtonul nu este mulțumit de eforturile făcute de Europa pentru a-și spori capacitățile de apărare de la invazia Ucrainei de către Rusia în 2022.

Oficialii americani le-au spus omologilor lor că, dacă Europa nu respectă termenul limită din 2027, SUA ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO, au declarat sursele care au vorbit sub protecția anonimatului.

„Unii oficiali de pe Capitoliu sunt conștienți de mesajul Pentagonului către europeni și sunt îngrijorați de consecințele acestuia“, a declarat un oficial american.

Cum ar măsura SUA progresul europenilor

Conform Reuters, capacitățile de apărare convenționale includ active non-nucleare, de la trupe, la arme, iar oficialii nu au explicat cum vor măsura SUA progresul Europei în ceea ce privește preluarea majorității sarcinilor.

De asemenea, nu a fost clar dacă termenul limită din 2027 reprezintă poziția administrației Trump sau doar opiniile unor oficiali ai Pentagonului.

Există dezacorduri semnificative la Washington cu privire la rolul militar pe care SUA ar trebui să îl joace în Europa.

Mai mulți oficiali europeni au declarat că termenul limită din 2027 nu este realist, indiferent de modul în care Washingtonul măsoară progresul, deoarece Europa are nevoie de mai mult decât bani și voință politică pentru a înlocui anumite capabilități americane pe termen scurt.

Restanțe în producția echipamentelor militare

Printre alte provocări, aliații NATO se confruntă cu restanțe în producție pentru echipamentele militare pe care încearcă să le achiziționeze. Deși oficialii americani au încurajat Europa să cumpere mai multe materiale fabricate în SUA, unele dintre cele mai apreciate arme și sisteme de apărare fabricate în SUA ar avea nevoie de ani de zile pentru a fi livrate dacă ar fi comandate astăzi, scrie Reuters.

SUA contribuie, de asemenea, cu capabilități care nu pot fi pur și simplu achiziționate, cum ar fi servicii unice de informații, supraveghere și recunoaștere, care s-au dovedit a fi esențiale pentru efortul de război ucrainean.

Rugat să comenteze, un oficial NATO a declarat că aliații europeni au început să își asume o mai mare responsabilitate pentru securitatea continentului, dar nu a comentat termenul limită din 2027.

„Aliații au recunoscut nevoia de a investi mai mult în apărare și de a transfera povara apărării convenționale” de la SUA la Europa, a declarat oficialul.

Pentagonul și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Națiunile europene au acceptat în general cererea președintelui american Donald Trump de a-și asuma o mai mare responsabilitate pentru propria securitate și au promis creșteri substanțiale ale cheltuielilor pentru apărare.

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a pregăti continentul pentru autoapărare până în 2030 și afirmă că trebuie să acopere lacunele în domeniul apărării aeriene, dronelor, capacităților de război cibernetic, munițiilor și altor domenii. Oficialii și analiștii au declarat că până și acest termen limită este foarte ambițios.

Cele mai noi