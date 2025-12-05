Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei

Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, așa cum îl știu copiii, este celebrat în fiecare an pe 6 decembrie. Ziua de Sfântul Nicolae nu este doar un prilej de a primi dulciuri în ghetuțe, ci și o ocazie de a trimite mesaje celor dragi.

Moș Nicolae este cunoscut mai ales datorită tradițiilor legate de darurile puse în ghetuțe pentru cei mici și cei mari deopotrivă, iar povestea Sfântului Nicolae este legată de generozitate și binefaceri.

Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 280, într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae Numele „Nicolae” vine din greacă, de la Nikolaos, format din cuvintele ”nike” (victorie) și ”laos” (popor). Astfel, numele Nicolae se traduce ca ”învingătorul oamenilor/poporului”. Nicolae; Niculai sau Neculai; Nicuşor; Niculae; Nicu; Nicolaie; Niculaie; Nicola Nicoleta; Niculina sau Nicolina; Niculiţa sau Neculiţa; Nicole sau Nikole; Nicola sau Nikola; Neculina sau Necolina.

Urări de Sfântul Nicolae

La mulți ani cu bucurie și lumină, Nicolae! Să ai parte de sănătate, liniște în suflet și puterea de a transforma fiecare vis în realitate. Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească mereu.

Dragă Nicoleta, îți doresc ca fiecare zi să fie o sărbătoare a zâmbetelor și a încrederii în tine. Să fii înconjurată de oameni buni, iubire și împliniri în tot ceea ce faci.

La mulți ani, Nicușor! Să-ți fie sufletul mereu cald, asemenea unei lumini care aduce speranță și pace în jur.

Nicu drag, îți trimit un gând curat și plin de recunoștință pentru omul minunat care ești. Rămâi puternic, curajos în viața celor care te iubesc.

Nicoleta, fie ca Sfântul Nicolae să lase în ghetuțele sufletului tău un dar neprețuit, încrederea că orice e posibil atunci când crezi cu adevărat.

La mulți ani, Nicolae! Dumnezeu să-ți lumineze drumul, să-ți dea sănătate și bucuria lucrurilor simple.

