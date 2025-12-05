Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei

Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, așa cum îl știu copiii, este celebrat în fiecare an pe 6 decembrie. Ziua de Sfântul Nicolae nu este doar un prilej de a primi dulciuri în ghetuțe, ci și o ocazie de a trimite mesaje celor dragi.
Moș Nicolae este cunoscut mai ales datorită tradițiilor legate de darurile puse în ghetuțe pentru cei mici și cei mari deopotrivă, iar povestea Sfântului Nicolae este legată de generozitate și binefaceri.
Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 280, într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi.
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae Numele „Nicolae” vine din greacă, de la Nikolaos, format din cuvintele ”nike” (victorie) și ”laos” (popor). Astfel, numele Nicolae se traduce ca ”învingătorul oamenilor/poporului”. Nicolae; Niculai sau Neculai; Nicuşor; Niculae; Nicu; Nicolaie; Niculaie; Nicola Nicoleta; Niculina sau Nicolina; Niculiţa sau Neculiţa; Nicole sau Nikole; Nicola sau Nikola; Neculina sau Necolina.
