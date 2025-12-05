Prima pagină » Actualitate » Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei

Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei

05 dec. 2025, 13:07, Actualitate
Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei
Cele mai frumoase mesaje și urări de Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, așa cum îl știu copiii, este celebrat în fiecare an pe 6 decembrie. Ziua de Sfântul Nicolae nu este doar un prilej de a primi dulciuri în ghetuțe, ci și o ocazie de a trimite mesaje celor dragi.

Moș Nicolae este cunoscut mai ales datorită tradițiilor legate de darurile puse în ghetuțe pentru cei mici și cei mari deopotrivă, iar povestea Sfântului Nicolae este legată de generozitate și binefaceri.

Sfântul Nicolae s-a născut în jurul anului 280, într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae Numele „Nicolae” vine din greacă, de la Nikolaos, format din cuvintele ”nike” (victorie) și ”laos” (popor). Astfel, numele Nicolae se traduce ca ”învingătorul oamenilor/poporului”. Nicolae; Niculai sau Neculai; Nicuşor; Niculae; Nicu; Nicolaie; Niculaie; Nicola Nicoleta; Niculina sau Nicolina; Niculiţa sau Neculiţa; Nicole sau Nikole; Nicola sau Nikola; Neculina sau Necolina.

Urări de Sfântul Nicolae

  • La mulți ani cu bucurie și lumină, Nicolae! Să ai parte de sănătate, liniște în suflet și puterea de a transforma fiecare vis în realitate. Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească mereu.
  • Dragă Nicoleta, îți doresc ca fiecare zi să fie o sărbătoare a zâmbetelor și a încrederii în tine. Să fii înconjurată de oameni buni, iubire și împliniri în tot ceea ce faci.
  • La mulți ani, Nicușor! Să-ți fie sufletul mereu cald, asemenea unei lumini care aduce speranță și pace în jur.
  • Nicu drag, îți trimit un gând curat și plin de recunoștință pentru omul minunat care ești. Rămâi puternic, curajos în viața celor care te iubesc.
  • Nicoleta, fie ca Sfântul Nicolae să lase în ghetuțele sufletului tău un dar neprețuit, încrederea că orice e posibil atunci când crezi cu adevărat.
  • La mulți ani, Nicolae! Dumnezeu să-ți lumineze drumul, să-ți dea sănătate și bucuria lucrurilor simple.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
13:17
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
ULTIMA ORĂ „Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
13:14
„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”
13:00
Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»”
HOROSCOP Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele
12:55
Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”
12:30
Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”
JUSTIȚIE Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului
12:23
Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Directoare din PMB: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul atunci când lucrezi în echipă?
ULTIMA ORĂ Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
13:12
Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
EXCLUSIV Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
13:01
Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
ULTIMA ORĂ Curtea Supremă contestă la CCR proiectul de lege privind pensionarea magistraților. Decizie în unanimitate
12:43
Curtea Supremă contestă la CCR proiectul de lege privind pensionarea magistraților. Decizie în unanimitate
EXCLUSIV Primăriță PMP din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu, după ce procurorii anticorupție i-au găsit în casă peste 250.000 de euro. Cum se victimiza edilul „căzut” pe interceptări: „Legea Țării Românești! Asta este corupția și nedreptatea din țara noastră!”
12:34
Primăriță PMP din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu, după ce procurorii anticorupție i-au găsit în casă peste 250.000 de euro. Cum se victimiza edilul „căzut” pe interceptări: „Legea Țării Românești! Asta este corupția și nedreptatea din țara noastră!”
VIDEO Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”
12:13
Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”
EVENIMENT Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil MINE, se îndreaptă în derivă spre Sf Gheorghe
12:04
Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil MINE, se îndreaptă în derivă spre Sf Gheorghe

Cele mai noi