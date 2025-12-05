Prima pagină » Social » Prețurile la Târgul de Crăciun din Piața Universității. Un hot dog cu cartofi și sos cheddar sare de 50 de lei

05 dec. 2025, 13:46, Social
Bucharest downtown Christmas market

Începând cu 29 noiembrie, Bucureștiul s-a transformat în Capitala sărbătorilor de iarnă. Au fost inaugurate, în premieră, trei târguri de Crăciun cu intrare liberă de către CREART (Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București).

Bucharest Christmas Market s-a deschis în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market are loc în Piața Universității, iar Bucharest Opera Christmas Market se desfășoară pe esplanada Operei Naționale București, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Opera Națională București.

Prețurile de la Bucharest Downtown Christmas Market

Aceste evenimente sunt dedicate tuturor bucureștenilor, indiferent de vârstă, dar și pentru turiștii care vor să descopere farmecul Bucureștiului în cea mai strălucitoare perioadă din an.

În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica: cele trei locații devin scene deschise unde universul sonor al sărbătorilor de iarnă cuprinde colinde tradiționale și armonii clasice, dar și ritmuri urbane și melodii internaționale, unind generații, povești și culturi diverse și creând momente de neuitat.

Bucharest Downtown Christmas Market, târgul de Crăciun care are loc în Piața Universității, iar prețurile sunt pe măsură. Acesta se desfășoară între 29 noiembrie 2025 și 28 decembrie 2025 și a fost organizat de Primăria Capitalei prin CREART, în parteneriat cu Food Truck Festival. Astfel, pe esplanada cu statui, are loc un eveniment pop-up culinar special de sărbători, pe ritmuri urbane.

Spre exemplu, la târgul de Crăciun din Piața Universității din București, o porție de cartofi cu sos cheddar costă 25 de lei, în timp ce un hot dog New York are prețul de 35 de lei. Astfel, cei care doresc să își cumpere împreună cele două preparate trebuie să scoată din buzunar 60 de lei.

Alte prețuri de la Bucharest Downtown Christmas Market sunt: cheesy dog – 35 de lei, cartofi prăjiți – 20 de lei, the dip and beef (supă de vită) – 37 de lei, the pig deal (sandwich de porc) – 33 de lei, salată – 15 lei, dogzilla (wurst monstruos de mare la grătar cu mozzarella, castraveți murați, ceapă crocantă și sos curry) – 50 de lei.

