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Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Tudorel Toader după ce fiul fostului ministru a fost arestat: „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”

Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Tudorel Toader după ce fiul fostului ministru a fost arestat: „Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook”
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Gazetarul Cristian Tudor Popescu îl atacă dur pe Tudorel Toader, după ce fiul fostului ministru a fost arestat pentru viol.

„Justiția nu se face la televiziune, se face pe Facebook

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Fost judecător CCR, fost ministru al Justiției, decan al Facultății de Drept din Iași, la bază procuror în Panciu.

Un stâlp al Justiției, cum ar veni.

Când, însă, odrasla stâlpului Tudorel Toader, Alexandru, fu arestat, reacția promptă a lui T. Toader a atins nivelul unui primar al comunei Gândaciu, prins cu cioara vopsită.

Sau al unui propagandist PCR, post în care T. Toader s-a angajat în chiar anul 1989… : „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru, pe care îl așteaptă acasă doi copii!”.

Nicidecum: „Eu îl consider nevinovat și îl voi apăra ca avocat, dar Justiția va hotărî”.

După care, și-a dat în drept cu stângul, declarând jurnaliștilor: „Justiția se face și se caută în sala de judecată, nu la televiziune”.

Așa o fi, în schimb se face și se caută pe Facebook? Pe această rețea, stâlpul Justiției a judecat și dat sentința „nevinovat” pentru Toader jr., la prima oră…

Iată, însă, că judecătorii au hotărât arestarea junelui Toader pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală, folosirea funcției în scop sexual, pe baza mărturiilor a 7 studente victime.

Întrebare: „Îl vedeți pe magistrul Toader ieșind în stradă să protesteze împotriva nedreptăților Justiției din România?””, este mesajul lui CTP.

Fiul lui Tudorel Toader a fost arestat preventiv de Curtea de Apel Iași. Cum a reacționat fostul ministru al Justiției

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 zile de Curtea de Apel Iași. Cu o zi în urmă, Alexandru Toader fusese reținut pentru 24 de ore.

„Justiția se caută și se face în sala de judecată, nu la televiziune. Voi avea momentul când voi explica pe larg și voi argumenta, dar nu acum și nu aici”, a declarat fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, la ieșirea de la Curtea de Apel Iași.

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