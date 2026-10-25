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13:16
O plimbare pe plajă a costat-o scump pe o șoferiță din Constanța. Femeia a intrat cu mașina pe plaja din Venus, apoi s-a dus cu autoturismul și pe plaja din Cap Aurora, relatează stirileprotv.ro.
Femeia a fost filmată de un trecător, iar imaginile au ajuns pe internet.
Polițiștii au văzut și ei filmările și au identificat-o rapid pe șoferiță.
Este vorba de o femeie de 51 de ani.
Aceasta a fost amendată cu 10.000 de lei.
Accesul, circulația și staționarea mașinilor pe plajele Mării Negre sunt strict interzise prin lege, conform OUG nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților din zona costieră.
Sursa foto: Capturi Facebook / Litoral Sud Online