Ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. O fac de teama rasismului

04 oct. 2025, 14:17, Actualitate
Iată ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. Ei o fac acum de teama rasismului.

Deși nu există un număr exact public al livratorilor Glovo din România, se știe că România este țara este cea mai mare piață Glovo din regiunea Europei de Sud-Est la începutul anului 2023, sugerând deci o prezență semnificativă de curieri.

Unde mai pui că numărul muncitorilor străini în România, proveniți din afara Uniunii Europene, a crescut la 100.000 spre finalul anului trecut. Aceștia lucrează în diverse domenii, însă foarte mulți activează în domeniul livrărilor de mâncare.

Totodată, odată cu numărul crescut, se pare că a crescut și valul de ură și rasism împotriva livratorilor de culoare pe internet. De teama rasismului și de a nu fi atacați sau jigniți, livratorii de la Glovo au ajuns să scrie pe ghiozdane mesajul: „Sunt român”.

Amintim aici cazul livratorului din Bangladesh, atacat de un tânăr din București, și spunându-i-se, pe un ton nervos, să se ducă în țara sa.

Cazul a iscat, în urmă cu ceva timp, o adevarată dezbatere publică. S-a vorbit mult despre escaladarea extremismului îm România, iar polițistul care a intervenit atunci la locul faptei a fost felicitat chiar și de președintele Nicușor Dan, care a postat un mesaj în care anunța că infracțiunile motivate de ură constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății românești”.

Cu toate acestea, Poliția și oficiali ai Asociației Angajaților Străini din România au admis faptul că acel incident a fost unul izolat și nu se poate vorbi despre un fenomen. Mai multe detalii AICI.

Chiar și așa, livratorii de la Glovo se tem de actele de rasism și au început să poarte pe ghiozdane mesaje clare, menite să îi apere” de potențialii atacatori.

