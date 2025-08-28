Prima pagină » Actualitate » Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh

Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh

Andrei Dumitrescu
28 aug. 2025, 18:13, Actualitate
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Tânărul în vârstă de 20 de ani care a lovit, marți seară, un livrator originar din Bangladesh, a avut o copilărie cu probleme, marcată de lipsuri și violență. De altfel, băiatul a postat și o serie de fotografii sugestive pe pagina sa de Facebook.

Cazul bărbatului din Bangladesh lovit pe stradă, de un necunoscut care a invocat motive de natură rasială, a provocat o adevărată isterie publică. S-a vorbit mult despre escaladarea extremismului în România, iar polițistul care intervenit a fost felicitat până și de președintele Nicușor Dan, care a postat un mesaj în care anunța că „infracțiunile motivate de ură constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății românești”.

Totuși, atât Poliția cât și oficiali ai Asociației Angajaților Străini din România au admis faptul că incidentul a fost unul izolat și nu se poate vorbi despre un fenomen.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că autorul atacului se numește Cosmin Tudoran și are vârsta de 20 de ani. Sursele citate au precizat că acesta ar fi fost un copil instituționalizat, care a crescut fără părinți, iar „mama” pe care spunea că vrea să o sune atunci când a fost imobilizat de polițistul aflat în timpul liber este, de fapt, o femeie care l-ar fi avut în grijă. „Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?”, întreba tânărul după ce a fost pus la pământ.

Tânărul este agent de pază

Cosmin Tudoran ar avea unele probleme emoționale și ar munci ca paznic la un magazin care comercializează articole de îmbrăcăminte.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în București, Sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, a anunțat, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Agentul de poliție Andrei Jianu, de la Secția 7, care a intervenit primul în ajutorul livratorului, a menționat că, în timp ce se întorcea de la muncă, a văzut cum bărbatul era lovit cu pumnii și picioarele.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era bătut de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor.

Acesta auzindu-mă a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei, fiind în fața secției de Poliție, urmând a intra în schimbul trei. M-au auzit și au venit ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a spus Jianu.

