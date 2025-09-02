Prima pagină » Actualitate » Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București, AUDIAT la Parchet. Pe rețelele de socializare se afișa cu macete și simboluri interzise

Denis Andrei
02 sept. 2025, 10:04, Actualitate
Foto: Facebook

Tânărul de 20 de ani care a atacat un livrator pe stradă, catalogându-l „invadator”, va fi audiat marți la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Agresorul. care pe rețelele de socializare se afișa purtând cagulă și macete promova simboluri naziste.

Tânărul care, săptămâna trecută, a lovit un livrator pe o stradă din București, cerându-i să „plece în țara lui” și catalogându-l drept „invadator”, va fi audiat marți după-amiază la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Potrivit autorităților, tânărul de 20 de ani va fi scos din arest preventiv pentru a fi dus la audieri. El este acuzat de comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe.

Conform Biroului de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, „la data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, Sector 2, din motive rasiale şi xenofobeîn scopul de a o determina să părăsească teritoriul ţăriiinculpatul a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămatecetăţean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feţeiprovocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”.

Agresorul a filmat momentul atacului, iar imaginile au fost distribuite pe mai multe conturi de socializare.

Pe aceste conturi, tânărul a promovat simboluri naziste și a postat fotografii în care își acoperea fața cu măști și purta arme albe.

După ce a fost oprit din agresiune de un polițist care tocmai ieșea de la serviciu, acesta a renunțat rapid la tonul autoritar și a început să-și ceara în repetate rânduri să își sune mama.

