Ce colecționează Narcisa Suciu. ”Cred că am vreo 500”

15 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Cântăreața Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, are o mare pasiune pentru parfumuri. Artista a mărturisit că până acum a adunat în jur de 500.

Narcisa Suciu are o mare pasiune pentu parfumuri, după cum a povestit la podcastul realizat de Jorge.

Artista are în prezent 500 de sticlute cu parfum.

Ce colecționează Narcisa Suciu. ”Mie îmi place să folosesc ceva pe bază de iris. Și am mulți iriși”

”Cred că am vreo 500 de sticle acum”, a declarat Narcisa Suciu.


”Mă bucur de ele… O dată când mă trezesc, dimineața mă spăl, mă dau cu ceva. Dacă mă pregătesc să ies din casă mă dau cu altceva. Adică pot să mă spăl între ele și să folosesc altceva.Și seara când mă culc, folosesc altceva.. Da, am parfumuri pe care îmi place să le port când mă culc… Mie îmi place să folosesc ceva pe bază de iris. Și am mulți iriși. Da, dau un fâs așa mic și intru prin el.

Sunt parfumuri care, pur și simplu, îmi dau confort. Dacă cumva mă simt singură în casă în București, mă dau cu un parfum care îmi dă confort. Da, îmi plac. Am un ficat sensibil, am un nas sensibil și pentru mine mirosul este foarte important. Memoria mea funcționează așa, e fotografică și cu miros, adică o să țin întotdeauna minte cum stai în acest cadru, cum este haina ta, cum îți stă cămașa și cum mirosea în jur”, a mai spus vedeta, citată de click.ro.

Narcisa Suciu are o fată

Narcisa Suciu este o cântăreaţă care s-a bucurat de mare succes în anii de după Revoluția din 1989 în România. Printre multe alte premii pe care le-a obţinut de-a lungul anilor, artista a obţinut şi premiul 3 la Cerbul de Aur de la Braşov în anul 1997.

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Artista este mama unei fete pe nume Daria. Daria este fructul relației pe care Narcisa Suciu a avut-o cu Daniel Crăciun.

