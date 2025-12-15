Ce salariu lunar încasează sudorii, electricienii, instalatorii sau mecanicii auto în România. Veniturile pot fi mai mari decât cele din domeniul IT

Sudorii, electricienii, instalatorii, dar și mecanicii auto pot ajunge să câștige mai bine pe piața muncii, spre deosebire de unii dintre angajații din industria IT. Datele recente de pe piața muncii arată că salariul lunar poate fi mult mai mare pentru cei din categoria „blue collar”.

Unele dintre meseriile puse în categoria „blue collar”, deși aflate pe un plan secund odată cu digitalizarea și tehnologizarea multor domenii, pot aduce venituri consistente sau chiar mai mari față de cele practicate în domeniul IT. A fost efectuată o analiză pe piața muncii din România, iar datele arată că sudorii, electricienii, instalatorii sau chiar mecanicii auto pot câștiga mai bine față de angajații din domenii care au cunoscut o creștere fulminantă în ultimii ani.

Meseriile „blue collar” pot fi, uneori, mai bine plătite

Într-o analiză condusă de Ziarul Financiar se poate observa că unele meserii încadrate la categoria „blue collar” pot fi mai bănoase. Deși pentru multe persoane pot reprezenta opțiuni secundare pe piața muncii, salariile lunare pot fi destul de consistente. În prezent, pentru a lucra în domeniul IT (sau domenii conexe) sunt necesare anumite studii sau cursuri. Chiar și în aceste condiții, unele dintre meseriile tradiționale pot fi ușor mai profitabile.

Salarii în România

Iată ce salarii lunare pot fi încasate pentru diverse meserii, în România:

Sudor: salariul este situat între 800 și 1.300 de euro net;

Electrician: salariul este situat între 900 și 1.100 de euro net. Este necesară o calificare ANRE;

Electrician echipamente şi instalaţii industriale: salariul este situat între 950 și 1.300 de euro net;

Instalator instalaţii termice/sanitare: salariul este situat între 800 și 1.100 de euro;

Un zugrav poate câștiga între 700 și 1.000 de euro, lunar;

Un mecanic auto poate lua un salariu între 900 și 1.250 de euro;

Un mecanic de locomotivă poate câștiga între 1.100 și 1.500 de euro;

Un strungar universal poate încasa un salariu între 950 și 1.100 de euro net.

Interes există și pentru domeniul agriculturii, lucrătorii având șansa să găsească oportunități salariale atractive. Precum în fiecare industrie, și meseriile din categoria „blue collar” vin la pachet cu avantaje și dezavantaje. Pe lângă provocările ce țin efectiv de modul în care se desfășoară activitatea profesională, pot exista riscuri pentru sănătate, dacă nu există condiții de muncă optime.

