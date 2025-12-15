Prima pagină » Știri externe » Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa

15 dec. 2025, 13:59, Știri externe
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
Sursă foto: Facebook/ Andrej Babiš

Guvernul prim-ministrului ceh Andrej Babiš a fost învestit, luni dimineața. Acesta va prelua administrația Republicii Cehe la aproximativ două luni după alegerile parlamentare din octombrie. Cabinetul va avea un total de 16 membri, relatează Novinky.cz.

Prim-ministrul Andrej Babiš a declarat că guvernul va îmbunătăți viața în Republica Cehă pentru toți cetățenii.

„Vom încerca să fim guvernul tuturor cetățenilor Republicii Cehe. Vom încerca să-i convingem chiar și pe cei care nu au votat pentru noi că vom fi un guvern care va face tot posibilul pentru a ne asigura că țara noastră prosperă și că cetățenii au o viață mai bună”, a declarat noul prim-ministru Andrej Babiš (ANO) după întâlnire.

Prima ședință ordinară de cabinet este programată pentru marți. Potrivit lui Babiš, primele puncte pe care ar trebui să le abordeze sunt respingerea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii ETS2 și a pactului privind migrația.

Babiš vrea un armistițiu în Ucraina

În discursul său, Babiš a menționat, de asemenea, agresiunea rusă în Ucraina și și-a exprimat speranța că un armistițiu ar putea fi declarat la a patra aniversare a invaziei rusești, pe 24 februarie.

„Dacă mii de soldați mor acolo în fiecare săptămână, atunci este greșit și fiecare război este rău”, a spus el. Potrivit acestuia, garanțiile de securitate ar trebui să facă parte și ele din soluție.

Prim-ministrul Babiš vrea să-l numească pe diplomatul Hynek Kmoníček pentru funcția de consilier pentru securitate națională, marți.

Noii miniștri și-au depus jurământul pe rând, luni dimineață. Președintele i-a felicitat și a menționat rapiditatea cu care a fost format noul cabinet.

Vremurile turbulente și evoluțiile dinamice din lume vor impune, potrivit lui Petr Pavel, cerințe considerabile miniștrilor.

„Va fi important ca guvernul dumneavoastră să fie un guvern care unește, nu dezbină”, a declarat președintele, care a amintit și de integrarea Republicii Cehe în UE și NATO. „Ar trebui să fim membri responsabili și constructivi, nu respingători”, a adăugat Pavel.

„Donald Trump de Cehia“

Supranumit „Donald Trump de Cehia“, Andrej Babis a fost cel care a câștigat alegerile parlamentare din octombrie. Anterior, el a fost prim-ministrul națiunii din decembrie 2017 până în decembrie 2021.

Luna trecută, la Praga, peste 10.000 de persoane au protestat împotriva numirii lui Andrej Babiš în funcția de prim-ministru. Manifestanții susțineau că formarea guvernului în Republica Cehă are loc „pe principii mafiote”, viitorii miniștri șantajându-se reciproc.

Presa germană a relatat că Republica Cehă, sub guvernul domnului Babiš, ar putea refuza ajutorul Ucrainei. Babis este un aliat al premierului ungar Viktor Orbán și a adoptat o linie ambivalentă în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei.

Babiš s-a angajat să reducă ajutorul militar acordat Ucrainei din bugetul național și a declarat că noul guvern ar putea pune capăt inițiativei cehe privind munițiile, care achiziționează muniție de calibru mare pentru Ucraina din întreaga lume, a menționat Reuters.

Babiš, în topul miliardarilor cehi

Andrej Babiš este a patra-a cea mai bogată persoană din Republica Cehă, cu o avere netă estimată la 4,2 miliarde de dolari.

Averea lui Babiš rivalizează astfel cu cea a președintelui SUA, Donald Trump (se crede că deține puțin peste 5 miliarde de dolari), al cărui fan este. Potrivit The Guardian, acesta ar fi reprodus anumite elemente ale campaniei sale, inclusiv șepcile roșii de baseball și sloganul „Republica Cehă pe primul loc”.

La 71 de ani, este și cel mai în vârstă prim-ministru pe care l-a avut vreodată Republica Cehă.

Investigat de Laura Codruța Kovesi

El a fost acuzat de EPPO, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, că a primit ilegal 50 de milioane de coroane (2 milioane de euro) în subvenții UE.

Primul său proces a avut loc în 2023, iar de atunci Babiš a fost achitat de mai multe ori.

Andrej Babiš a declarat, săptămâna trecută, că își va transfera principalul activ Agrofert, un grup de peste 200 de companii din domeniul substanțelor chimice, alimentar și agricol, către o structură fiduciară pentru a rezolva un conflict de interese pe care l-ar avea în funcție, a explicat Reuters.

Principalul motiv pentru care a fost considerat un conflict de interese este acela că, în calitate de premier ceh, el ar fi implicat în discuții privind reglementările UE, subvențiile și potențialele taxe, toate cu consecințe directe pentru companiile sale.

Reuters a menționat că firmele sale au primit contracte publice și stimulente pentru investiții în valoare de zeci de milioane de euro – cum ar fi scutiri de impozite – din partea guvernelor din Cehia, Slovacia și Ungaria.

Începe „războiul” Praga vs Bruxelles: Andrej Babis, liderul partidului victorios în alegerile din Cehia, spune „NU” aderării Ucrainei la UE

„Trumpistul” Andrej Babis, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, are afaceri de sute de milioane de euro în România. Unde a investit

