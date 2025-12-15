Prima pagină » Actualitate » Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion

Luiza Dobrescu
15 dec. 2025, 13:31, Actualitate
Un avion care efectua cursa București – Strasbourg, având la bord europarlamentari români, este ținut la sol, luni, pe aeroportul din Strasbourg, din cauza unei alerte de securitate. Printre europarlamentarii aflați la bord se numără Diana Șoșoacă, Dan Barna, Claudiu Târziu, Maria Grapini și Vasile Dîncu.

UPDATE ORA 13.35. Traficul pe aeroport a revenit la normal.

Europarlamentarul Dan Barna a dat detalii pentru Gândul, explicând că nu a fost vorba de un incident riscant.

Nu a fost nimic dramatic. Am mai stat să zic 10-15 minute confortabil pe scaune până s-a deschis ușa. Nu a fost tocmai o dramă, chiar dacă erau oameni în avion care se chinuiau să dea unei banalități anvergură tectonică. Probabil bagaj pierdut că brusc s-a revenit instantaneu la normal în tot aeroportul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Astfel, pasagerii au fost anunțați la aterizare că nu vor putea coborî din aeronavă, aeroportul fiind vizat de o alertă de securitate. Anunțul a fost făcut de pilotul avionului. Situația durează de aproximativ o oră, timp în care aeronava nu a fost debarcată.

Un avion Tarom cu europarlamentari români și un grup de jurnaliști a fost blocat pe pista aeroportului din Strasbourg din cauza unei valize suspecte. Printre pasageri se numără Diana Șoșoacă, Claudiu Târziu, Maria Grapini, Dan Barna și Vasile Dîncu. În plus, un grup de jurnaliști se află de asemenea la bord.

Valiză suspectă în incinta aeroportului din Strasbourg

Alerta a fost declanșată după ce a fost identificată o valiză suspectă în incinta aeroportului, la fața locului intervenind echipele antiteroriste. Cu câteva minute înainte de acest incident, a aterizat un avion din Algeria, iar imediat după acest moment a fost anunțată informația despre valiza suspectă găsită în aeroport.

De notat că printre europarlamentarii aflați la bord se numără Diana Șoșoacă, Dan Barna și Vasile Dîncu. Avionul urma să efectueze o oprire scurtă la Strasbourg pentru a lăsa europarlamentarii români și alți pasageri, după care ar fi trebuit să își continue zborul către Bruxelles, cursa fiind operată de TAROM.

