Prima pagină » Actualitate » Ce i-au spus cei mai mari BANCHERI din lume premierului Bolojan, la București: „E necesară continuarea politicilor de reformă”

Ce i-au spus cei mai mari BANCHERI din lume premierului Bolojan, la București: „E necesară continuarea politicilor de reformă”

Ruxandra Radulescu
09 sept. 2025, 12:40, Actualitate
Ce i-au spus cei mai mari BANCHERI din lume premierului Bolojan, la București: „E necesară continuarea politicilor de reformă”

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, 8 septembrie, la Palatul Victoria, cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, cea mai mare bancă din lume, după active. Delegația de investitori s-a aflat într-o vizită de lucru în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. Tema discuțiilor a vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile implementate de Executiv pentru reducerea deficitului, se arată într-un comunicat oficial al Guvernului. 

Întâlnirea dintre delegația coordonată de gigantul bancar, J.P Morgan, al cărui CEO este Jamie Dimon, și premierul României, Ilie Bolojan, a avut loc în contextul măsurilor de austeritate implementate de Guvern, pentru reducerea deficitului bugetar, care au stârnit valuri de nemulțumire și proteste în rândul populației.

În fața investitorilor străini, reformele au fost prezentate ca având drept scop „corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice” a României, o abordare ce contrastează cu opiniile specialiștilor autohtoni, care au subliniat că tăierea salariilor și concedierile nu înseamnă reformă fiscală.

Investitorii internaționali apreciază „politicile de responsabilitate fiscală” ale lui Bolojan

Deși efectele pentru cetățeni sunt catastrofale, măsurile luate de premierul Bolojan au fost aplaudate de reprezentanții delegației, coordonate de J.P. Morgan, care au subliniat „necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală” și și-au exprimat aprecierea față de eforturile Guvernului.

„Reprezentanții delegației au subliniat că România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, remarcând atât oportunitățile de creștere, cât și necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală.

În acest context, Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, precum și modul în care acestea răspund atât cerințelor de responsabilitate fiscală, cât și nevoii de a menține încrederea investitorilor și a partenerilor internaționali”, se arată în comunicatul Guvernului.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au mai participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul onorific în Cancelaria Prim-Ministrului, Ionuţ Dumitru.

Datoria externă a României este de aproximativ 204 miliarde de euro

Potrivit informațiilor BNR, datoria externă totală a României, publică şi privată, a crescut în anul 2024 cu circa 20,3 mld. euro, la aproape 204 mld. euro (203,6 mld. euro).

Statul român a împrumutat în anul 2024 de pe pieţele externe 10,6 mld. euro şi 6,1 mld. dolari, adică echivalentul a peste 16 mld. euro.

Citește și

VIDEO Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”
12:07
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”
POLITICĂ AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament: „Invocarea «urgenței» reprezintă o minciună”
11:56
AUR a atacat la CCR patru proiecte pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament: „Invocarea «urgenței» reprezintă o minciună”
ACTUALITATE Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj, urma să susțină o prelegere la Universitatea de Vest în calitate de „expert în securitate”
11:45
Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj, urma să susțină o prelegere la Universitatea de Vest în calitate de „expert în securitate”
EXCLUSIV Ciolacu și Bolojan în același timp la TV. Unul la RTV, altul la TVR1, TVR Info, TVR Moldova și TVR Internațional. Cine a câștigat războiul audiențelor
11:37
Ciolacu și Bolojan în același timp la TV. Unul la RTV, altul la TVR1, TVR Info, TVR Moldova și TVR Internațional. Cine a câștigat războiul audiențelor
SPORT FCSB a găsit jucător pentru regula U21. Mihai Pintilii a anunțat că va intra direct titular
11:33
FCSB a găsit jucător pentru regula U21. Mihai Pintilii a anunțat că va intra direct titular
POLITICĂ Președintele Cehiei, în vizită la Craiova. Cum i-a pregătit echipa sa șederea în „capitala Olteniei”
11:05
Președintele Cehiei, în vizită la Craiova. Cum i-a pregătit echipa sa șederea în „capitala Olteniei”
Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Decizie a instanței: O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în malluri timp de trei an
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Profesorii amenință că vor porni o grevă generală! Continuă protestele în a doua zi de școală
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cumpărăturile pe Temu i-au adus probleme unui român, la vamă
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Veronica, amenințată de Manuela după difuzarea imaginilor din club: "Îmi e frică de tine, dar ce ai putea să îmi faci?". Ce s-a văzut la TV a declanșat INFERNUL. Nimeni nu și-a imaginat că se poate ajunge aici: "Să îți iau fața"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Oamenii au ajuns să aibă o capacitate de atenție mai scurtă. Ce înseamnă asta?
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
12:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”
EXTERNE Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
12:37
Un fost prim-ministru al Thailandei a fost condamnat la ÎNCHISOARE. Ce acuzații i se aduc
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: „Ucrainenii n-au cum să nu cedeze teritorii. Americanii nu le mai dau nici măcar un CENT”
12:30
Valentin Stan: „Ucrainenii n-au cum să nu cedeze teritorii. Americanii nu le mai dau nici măcar un CENT”
ACTUALITATE Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare”
12:00
Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare”
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „În cazul unui SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administratori”
11:59
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „În cazul unui SRL, activitatea poate fi desfășurată prin administratori”
EXTERNE Armata israeliană a avertizat că își va intensifica operațiunile în orașul GAZA, vizat de alerta de evacuare/ „Este doar începutul”
11:47
Armata israeliană a avertizat că își va intensifica operațiunile în orașul GAZA, vizat de alerta de evacuare/ „Este doar începutul”