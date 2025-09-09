Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, 8 septembrie, la Palatul Victoria, cu o delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, cea mai mare bancă din lume, după active. Delegația de investitori s-a aflat într-o vizită de lucru în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. Tema discuțiilor a vizat situația fiscal-bugetară a României și măsurile implementate de Executiv pentru reducerea deficitului, se arată într-un comunicat oficial al Guvernului.

Întâlnirea dintre delegația coordonată de gigantul bancar, J.P Morgan, al cărui CEO este Jamie Dimon, și premierul României, Ilie Bolojan, a avut loc în contextul măsurilor de austeritate implementate de Guvern, pentru reducerea deficitului bugetar, care au stârnit valuri de nemulțumire și proteste în rândul populației.

În fața investitorilor străini, reformele au fost prezentate ca având drept scop „corectarea dezechilibrelor și consolidarea stabilității economice” a României, o abordare ce contrastează cu opiniile specialiștilor autohtoni, care au subliniat că tăierea salariilor și concedierile nu înseamnă reformă fiscală.

Investitorii internaționali apreciază „politicile de responsabilitate fiscală” ale lui Bolojan

Deși efectele pentru cetățeni sunt catastrofale, măsurile luate de premierul Bolojan au fost aplaudate de reprezentanții delegației, coordonate de J.P. Morgan, care au subliniat „necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală” și și-au exprimat aprecierea față de eforturile Guvernului.

„Reprezentanții delegației au subliniat că România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, remarcând atât oportunitățile de creștere, cât și necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală.

În acest context, Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, precum și modul în care acestea răspund atât cerințelor de responsabilitate fiscală, cât și nevoii de a menține încrederea investitorilor și a partenerilor internaționali”, se arată în comunicatul Guvernului.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au mai participat şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi consilierul onorific în Cancelaria Prim-Ministrului, Ionuţ Dumitru.

Datoria externă a României este de aproximativ 204 miliarde de euro

Potrivit informațiilor BNR, datoria externă totală a României, publică şi privată, a crescut în anul 2024 cu circa 20,3 mld. euro, la aproape 204 mld. euro (203,6 mld. euro).

Statul român a împrumutat în anul 2024 de pe pieţele externe 10,6 mld. euro şi 6,1 mld. dolari, adică echivalentul a peste 16 mld. euro.