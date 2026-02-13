Ilie Bolojan explică de ce e mai eficient ca primarii să dea afară oameni decât să le taie din salarii

Premierul Ilie Bolojan susține că problema din administrația locală nu este legată de nivelul salariilor pe care le au primarii, ci de dimensiunea aparatului bugetar și cheltuielile pe care statul nu și le mai permite.

Bolojan a explicat că o simplă reducere a salariilor nu rezolvă problema dezechilibrelor bugetare dacă numărul de angajați din primării rămâne prea mare.

„Consider că salariile primarilor nu sunt mari. salariul unui om trebuie să fie unul rezonabil, dar pe care el trebuie să-l dovedească prin ceea ce face în folosul comunității. problema nu e că salariile primarilor sunt mari, ci că sunt mai mari decât ne putem permite. Din punctul meu de vedere, dacă doar reduci din salarii și păstrezi un număr de angajați prea mare, atunci nu îți reduci din cheltuieli. Avem primari care au un număr mic de angajați și avem primari cu foarte mulți angajați, unde lucrurile nu merg și generează datorii,” a declarat Bolojan la Europa FM.

