Premierul Slovaciei reacționează după alegerile din Ungaria. Ce mesaje le-a transmis Fico lui Magyar și Orbán

Robert Fico a reacționat, luni, prin două postări pe Facebook la rezultatele alegerilor din Ungaria. Astfel, premierul Slovaciei le-a transmis mesaje atât lui Viktor Orbán, cât și câștigătorului Péter Magyar, scrie Mediafax.

În prima postare, Fico a ținut să îi mulțumească lui Orbán pentru colaborarea din anii trecuți. „Determinarea și elanul cu care a apărat suveranitatea și interesele naționale au fost exemplare și vor rămâne întotdeauna așa pentru mine”, a scris premierul slovac, conform VG.

În cea de-a doua postare, Robert Fico s-a adresat noii conduceri de la Budapesta.

„Iau act cu tot respectul de decizia cetățenilor Ungariei și sunt pregătit pentru o cooperare intensă cu noul prim-ministru”, a declarat el, felicitându-l pe Magyar pentru victoria electorală.

Fico a subliniat și că obiectivele guvernului slovac rămân neschimbate. Slovacia rămâne interesată de relații de prietenie și reciproc avantajoase cu Ungaria. A menționat, de asemenea, și protejarea statutului juridic al minorităților naționale din cele două țări.

Robert Fico a răspuns și declarațiilor lui Magyar privind formatul V4. Guvernul de la Bratislava vrea reactivarea acestui format regional. Cooperarea energetică cu Ungaria rămâne, și ea, o prioritate.

„Cred că Slovacia și Ungaria, dar și întreaga Europă Centrală, au un interes prioritar în restabilirea funcționării conductei de petrol Barátság”, a conchis Fico.

