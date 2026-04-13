Cum au votat maghiarii din Transilvania în alegerile legislative din Ungaria. „Îmi doresc stabilitate, fără corupție și o economie prosperă”

România găzduiește cea mai mare comunitate de etnici maghiari din afara granițelor Ungariei. Datele oficiale confirmă acest lucru și arată câte persoane au votat la alegerile legislative de la Budapesta. Potrivit registrului electoral ungar, aproape 500.000 de cetățeni maghiari din diaspora s-au înscris pentru a vota prin corespondență la scrutinul din 12 aprilie.

Mai exact, 497.379 de persoane și-au confirmat participarea, dintr-un total de peste 692.000 de solicitări de înregistrare.

Dintre aceștia, cei mai mulți provin din România: 311.753 de alegători.

Ce impact are votul maghiarilor din România

În contextul dezbaterilor privind influența votului din afara granițelor asupra rezultatului final, numărul etnicilor maghiari din România cu drept de vot a căpătat o mare importanță.

S-au făcut numeroase speculații potrivit cărora UDMR ar fi promis susținere masivă pentru Viktor Orban și partidul său, FIDESZ. Printre altele, s-a vorbit inclusiv de strângerea unui număr mare de voturi din Transilvania, vreo 500.000, pentru Orban, scrie G4Media.

Totuși, procedura electorală din Ungaria arată că impactul direct al acestor voturi este mai redus decât se sugerează în spațiul public. Maghiarii din diaspora nu votează în secții, ci exclusiv prin corespondență. De asemenea, ei pot alege doar pentru lista națională de partid, nu și pentru candidații din circumscripții.

Tocmai această limitare face ca voturile din afara țării să influențeze doar o parte din cele 199 de mandate din Parlamentul ungar. Estimările făcute înaintea scrutinului au arătat că voturile venite din Transilvania ar fi putut contribui la obținerea a 2, cel mult 3 mandate parlamentare. Este nevoie de circa 70.000-80.000 de voturi pentru obţinerea unui mandat de parlamentar.

Deși influența directă pare una limitată, mulți analiști au atras atenția că miza reală ar fi, de fapt, mult mai complexă. În sistemul electoral din Ungaria, redistribuirea voturilor „reziduale” poate înclina balanța în favoarea unei majorități parlamentare. În acest context, fiecare vot din diaspora a căpătat o importanță strategică.

Prezență redusă la votul direct în consulate

La Consulatul General al Ungariei, din Cluj-Napoca, au votat, duminică, doar persoanele care au ales să depună direct plicul cu votul. De asemenea, au mai trecut pe acolo și cetățenii maghiari aflați temporar în România.

Potrivit datelor oficiale, 821 de persoane și-au exprimat votul la consulat. Este aproximativ același număr ca la precedentele alegeri, de acum 4 ani.

Foarte mulți dintre maghiarii care au mers la Consulatul General al Ungariei au transmis că își doresc stabilitate și o situație economică mai bună, arată un reportaj TVR.

„Am votat pentru că am considerat că alegerea mea contează”;

„Îmi doresc stabilitate, fără corupție, și o economie prosperă”;

„Sperăm că de acum înainte va fi mai bine”;

”Fiecare vot contează”.

