Ce mesaj transmit jandarmii bucureşteni femeilor din România, de 8 Martie

Luiza Dobrescu
07 mart. 2026, 18:46, Actualitate

Jandarmeria Bucureşti omagiază Femeia printr-un clip în care sunt descrise de angajaţii bărbaţi ai Ministerului de Interne câteva dintre calităţile cu care urmaşele Evei au fost înzestrate de natură şi pentru care se fac remarcate. 

„Femeia, Eroină, Memorabilă, Empatică, Iubitoare şi Admirabilă” sau şase litere pentru tot atâtea calităţi care definesc perfecţiunea, în ochii bărbaţilor în uniforme albastre.

„Sunt șase litere, șase gânduri așternute care împreună formează un singur cuvânt. Pentru noi? Milioane de motive să le rostim cu respect.”

