Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd”

Trump a vorbit la Summitul Scutul Americilor despre negocierile Rusia–Ucraina. Președintele american i-a dezvăluit presei că negocierile dintre Rusia și Ucraina continuă, deși extinsă tendințe ca o tabără să se retragă chiar pe punctul când negocierile ajung la final.

A reiterat faptul că pe americani și conflictul din Europa îi separă Oceanul Atlantic și că le face o „mare favoare” europenilor și vieții planetare.

Trump a menționat că între ruși și ucraineni există o ură „enormă”.

„Știți, Ucraina și Rusia — ai crede că ar putea exista undeva un pic de camaraderie, dar ura este enormă. Le este foarte greu să ajungă acolo. Este foarte, foarte greu.

Vom vedea ce se întâmplă. Am fost aproape de multe ori, dar una dintre părți sau cealaltă s-ar retrage.

Dar știți, noi nu prea pierdem. Ei pierd. Nu ne afectează foarte mult, pentru că avem un ocean care ne desparte.

Fac asta ca pe o favoare pentru Europa. Pentru viață.”

Trump, care a pretins că merită Premiul Nobel pentru Pace, a reiterat că a încheiat „opt războaie”.

