Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”

Donald Trump a ținut un discurs pe mai multe subiecte la Summitul Scutului Americilor, găzduit anul acesta de SUA.

Războiul din Iran

Președintele a anunțat că a distrus sistemele de comunicații din Iran și că se va întâlni cu familiile celor șase soldați americani uciși în timpul Operațiunii „Epic Fury”.

„Comunicațiile și telecomunicațiile lor au dispărut. Nu știu cum comunică acum, dar cred că vor găsi o soluție. Mă voi întâlni cu familiile eroilor care se întorc acasă din Iran – se întorc acasă într-un mod diferit față de cum credeau.”

Trump l-a lăudat pe Pete Hegseth pentru eforturile sale.

„Pete, ești fantastic, faci o treabă grozavă.Suntem mândri de tine”.

Cartelurile și Războiul împotriva drogurilor

Trump a spus că a luat noi măsuri împotriva traficului maritim de droguri și că i s-a raportat scăderea cu 96% după acțiunile militare întreprinse din septembrie, în Caraibe și Pacific.

„Am luat măsuri împotriva drogurilor care intră pe calea apei – traficul de droguri pe mare a scăzut cu 96% Încercăm să aflăm ce reprezintă celelalte patru patru procente, pentru că cred că trebuie să fie cei mai curajoși oameni din lume… sau poate pur și simplu nu se uită la televizor.”, a spus Trump.

Trump a emis și un avertisment pentru liderii sud-americani și a amenințat că va spulbera toate cartelurile care au dezvoltat tehnici militare „sofisticate”.

„Unii dintre voi sunteți în pericol, greu de crezut.Vom folosi rachete dacă vreți să folosim o rachetă. Pew!Sunt extrem de precise – chiar în sufragerie. Acesta este sfârșitul acelui tip de cartel.Multe dintre carteluri au dezvoltat operațiuni militare sofisticate – extrem de sofisticate în unele cazuri. Spun că sunt mai puternici decât armata din țară. Nu putem permite asta.Sunt un cancer.

Canalul Panama

Președintele a pretins din nou Canalul Panama și i s-a adresat președintelui țării:

„Știi că ai făcut una dintre cele mai mari tranzacții imobiliare din istorie? A cumpărat Canalul pentru 1 dolar.Îmi place canalul acela.”

Spaniola, o „limbă blestemată” pentru Trump

„Nu învăț limba voastră blestemată.Nu am timp.Am avut recent un interpret care nu era bun, vorbind cu o persoană foarte puternică dintr-o altă parte a lumii.Și mi-am dat seama, chiar dacă nu vorbesc limba, mi-am dat seama că interpretul nu era bun.Când spui „ăă, ăă, ăă” când rostesc o propoziție lungă și frumoasă, și în acest caz a fost o femeie, și a rostit-o cam într-un sfert din cazuri.Am spus: „Ei bine, limbajul lor poate fi eficient, dar nu este chiar atât de eficient.”

Trump a spus în fața reporterilor că nu va învăța niciodată limba spaniolă. Secretarul de Stat, Marco Rubio, și-a ținut discursul în limba spaniolă, în timp ce secretarul Războiului, Pete Hegseth, a spus pe ton ironic că va vorbi numai în limba „americană”.

„Domnule președinte, eu vorbesc doar americană.”

Războiul ruso-ucrainean

Trump a dezvăluit presei că negocierile dintre Rusia și Ucraina continuă. El a reiterat faptul că pe americani și conflictul din Europa îi separă Oceanul Atlantic.

„Știți, Ucraina și Rusia – ați crede că ar putea exista puțină camaraderie undeva, dar ura este enormă. Le este foarte greu să ajungă acolo. Este foarte, foarte greu.Vom vedea ce se întâmplă. Am fost aproape de multe ori, dar o parte sau alta s-a retras.Dar știți, noi nu pierdem cu adevărat. Ei pierd. Nu ne afectează prea mult pentru că avem un ocean care ne separă.Fac asta ca o favoare Europei. Pe viață.”

Trump și-a exprimat aprecierea față de femeile care conduc Mexicul și Venezuela

Despre președinta Mexicului, Trump a spus că este o „femeie frumoasă”.

„Sheinbaum este o persoană foarte bună. Are o voce frumoasă, o femeie frumoasă.„Domnule Președinte”, a spus ea , „lăsați-mă să eradichez cartelurile.”

Nu, nu, nu, vă rog, domnule președinte.Trebuie să-i eradicăm. Trebuie să-i doborâm complet.Ei preiau controlul asupra acelei țări. Cartelurile conduc Mexicul.

Despre Delcy Rodríguez, Trump a spus că „face o treabă excelentă”.

„Face o treabă excelentă lucrând cu noi.Dacă nu ar lucra cu noi, nu aș spune asta. Dacă nu ar lucra cu noi, aș spune că face o treabă foarte proastă, inacceptabilă.Dar face o treabă excelentă.

Cuba: Sfârșitul regimului cubanez

Trump a spus că regimul comunist din Cuba are zilele numărate.

„O mare schimbare va veni în curând în Cuba.Cuba este la capătul liniei.”