Prima pagină » Emisiuni » Ion Grigore, alias John din Berceni, invitat la MARTORII – duminică, 8 martie, ora 19:00

07 mart. 2026, 19:00
Duminică, 8 martie, invitat la emisiunea MARTORII este Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist.

Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, John vorbește despre cum arăta Berceniul anilor ’90, despre modul în care s-au format primele grupuri de sportivi din zonă și rememorează rivalitățile dintre diferite anturaje. De asemenea, povestește despre influența unor personaje cunoscute din lumea interlopă, precum și despre atmosfera dură a străzii din acei ani.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină.

În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube Gândul.

