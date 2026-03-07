Prima pagină » Știri externe » India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări”

India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări”

Bianca Dogaru
07 mart. 2026, 18:55, Știri externe
Sursa foto: Envato

Guvernul de la New Delhi a declarat sâmbătă că politica sa energetică rămâne complet independentă și a respins ideea că ar avea nevoie de aprobarea Washingtonului pentru a cumpăra petrol din Rusia, conform The Moscow Times. India a subliniat că deciziile sale de achiziție sunt luate exclusiv pe baza prețurilor competitive și a interesului național, în ciuda presiunilor internaționale.

Rusia rămâne principalul furnizor de petrol al Indiei și în februarie 2026. Volumele au crescut constant după anul 2022 și s-a profitat de reducerile de preț oferite de Moscova în contextul sancțiunilor occidentale. Oficialii indieni au dat asigurări că, deși tensiunile dintre Iran, SUA și Israel din Strâmtoarea Ormuz sunt ridicate, aprovizionarea țării este stabilă datorită diversificării importurilor de la 27 la 40 de țări.

În prezent, India deține rezerve strategice de peste 250 de milioane de barili, capacitate suficientă pentru a acoperi consumul intern timp de aproape două luni. Mai mult, capacitatea de rafinare a țării depășește cererea internă și oferă un grad ridicat de securitate energetică în fața fluctuațiilor de pe piața globală, unde prețul petrolului a crescut cu 30% într-o singură săptămână.

Relația cu SUA rămâne însă nuanțată. Deși administrația Trump a eliminat recent o taxă de 25% pe exporturile indiene, Washingtonul a sugerat că acest gest ar fi fost legat de un angajament al Indiei de a renunța la petrolul rusesc. New Delhi nu a confirmat acest acord, în timp ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că administrația americană analizează chiar posibilitatea ridicării sancțiunilor asupra petrolului din Rusia.

