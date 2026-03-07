Trump: O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei

Donald Trump a reiterat că regimul comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro din 1959, este pe cale să se prăbușească.

„Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american, potrivit corespondentei CNN Dana Bash. Președintele american a spus că nu mai vrea ca regimul comunist să conducă Cuba „pentru încă 50 de ani”.

„O mare schimbare va veni curând în Cuba. Cuba este la capătul liniei.”, a spus președintele.

Trump a dezvăluit că Washington DC este deja în contact cu conducerea comunistă de la Havana, la două luni după ce forțele Statelor Unite au impus embargou asupra Venezuelei și au blocat comerțul cu Cuba. Petrolul exportat de Venezuela în ultimii ani era o resursă vitală pentru economia cubaneză.

„Oamenii iubesc ce se întâmplă [atacarea Iranului și a Venezuelei]. Păi, ce credeai? Pentru 50 de ani, [Venezuela] a fost cireașa de pe tort. Ei au nevoie de ajutor. Noi discutăm cu Cuba. Este din cauza intervenției mele, intervenția care s-a întâmplat. Bineînțeles, ei n-ar fi avut problema asta. Le-am blocat petrolul, banii, tot ce venea dinspre Venezuela, singura lor sursă. Pentru cât timp să mai auzim de Cuba – Cuba, Cuba, – pentru alți 50 de ani? Și asta este mică pentru mine. Acum vor să facă o înțelegere”, a mai spus Trump, potrivit Politico.

Pe 30 ianuarie 2026, s-a estimat că populația Cubei mai are petrol pentru încă 15 sau 20 de zile la nivelul curent de cerere și producție internă, a transmis compania de date Kpler.

Autorul recomandă: Donald Trump face un anunț în direct: Regimul din Cuba va cădea în curând