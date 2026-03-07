Două femei, ambele în vârstă de 72 de ani, au ajuns la spital sâmbătă după ce au căzut dintr-un autobuz în municipiul Sibiu, într-un incident provocat, potrivit poliției, de faptul că ușa vehiculului nu era închisă corespunzător la plecarea din stație.

În ce stare se află cele două femei

Accidentul s-a produs pe strada Siretului, în apropiere de Calea Dunării. Șoferul autobuzului, un bărbat de 53 de ani din Sibiu, a oprit în stație și, la pornirea vehiculului, una dintre uși nu era asigurată corespunzător, ceea ce a dus la dezechilibrul și căderea celor două femei pe carosabil, a transmis IPJ Sibiu.

Ambele femei au fost transportate la spital. Potrivit Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu, una dintre victime a suferit o fractură de picior, în timp ce cealaltă a avut un traumatism cranian. Ambele primesc îngrijiri medicale pentru evaluarea și tratarea rănilor.

Polițiștii rutieri din Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului. Ancheta vizează modul în care au fost asigurate ușile autobuzului și respectarea procedurilor de siguranță pentru pasageri. Autoritățile vor stabili dacă vor fi aplicate sancțiuni legale șoferului sau operatorului de transport.

