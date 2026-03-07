Prima pagină » Actualitate » Două femei rănite după ce au căzut dintr-un autobuz în Sibiu. Șoferul nu s-ar fi asigurat că ușile sunt închise

Două femei rănite după ce au căzut dintr-un autobuz în Sibiu. Șoferul nu s-ar fi asigurat că ușile sunt închise

07 mart. 2026, 17:44, Actualitate
Două femei rănite după ce au căzut dintr-un autobuz în Sibiu. Șoferul nu s-ar fi asigurat că ușile sunt închise
Sursa foto: Facebook/Ambulanța - Imagine cu rol ilustrativ

Două femei, ambele în vârstă de 72 de ani, au ajuns la spital sâmbătă după ce au căzut dintr-un autobuz în municipiul Sibiu, într-un incident provocat, potrivit poliției, de faptul că ușa vehiculului nu era închisă corespunzător la plecarea din stație.

În ce stare se află cele două femei

Accidentul s-a produs pe strada Siretului, în apropiere de Calea Dunării. Șoferul autobuzului, un bărbat de 53 de ani din Sibiu, a oprit în stație și, la pornirea vehiculului, una dintre uși nu era asigurată corespunzător, ceea ce a dus la dezechilibrul și căderea celor două femei pe carosabil, a transmis IPJ Sibiu.

Ambele femei au fost transportate la spital. Potrivit Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu, una dintre victime a suferit o fractură de picior, în timp ce cealaltă a avut un traumatism cranian. Ambele primesc îngrijiri medicale pentru evaluarea și tratarea rănilor.

Polițiștii rutieri din Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului. Ancheta vizează modul în care au fost asigurate ușile autobuzului și respectarea procedurilor de siguranță pentru pasageri. Autoritățile vor stabili dacă vor fi aplicate sancțiuni legale șoferului sau operatorului de transport. 

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
De ce ne dorim exact persoanele care nu ne vor? Ce se întâmplă în creier când ne atrag oamenii indisponibili
FLASH NEWS Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
18:21
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
FLASH NEWS Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă
18:17
Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă
RĂZBOI Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!”
17:18
Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!”
RĂZBOI Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
16:38
Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările vecine
16:18
🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările vecine
ACCIDENT Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate
16:00
Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate

Cele mai noi

Trimite acest link pe