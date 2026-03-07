Iernile îți pot afecta serios mașina, pentru că zăpada, lapovița și sarea își pun amprenta pe tot, de la anvelope până la ștergătoarele de parbriz, făcând dificilă menținerea mașinii curate pe timpul iernii, potrivit specialiștilor.

Așadar, primăvara este momentul potrivit pentru a îndepărta depunerile acumulate în lunile reci, prin aplicarea unui strat nou de ceară și lustruire. Poți aspira scaunele, curăța covorașele și spăla geamurile fără temperaturile scăzute din sezonul rece.

Verifică farurile

Sarea și pietrișul folosite pe drumuri iarna pot afecta farurile, provocând coroziunea cablurilor sau fisurarea carcaselor. Așadar, inspectează toate luminile pentru eventuale semne de deteriorare sau alte probleme.

Verifică frânele

Frânele ar trebui verificate la fiecare 6 luni sau la aproximativ 20.000 km. Primăvara este un moment potrivit pentru programare, pentru că sarea de pe drumuri poate provoca deteriorări care necesită remediere.

Înlocuiește ștergătoarele

Acum este momentul să te pregătești pentru ploile de primăvară. Deci, verifică starea ștergătoarelor de parbriz și înlocuiește-le, dacă sunt uzate.

Caută eventuale scurgeri

Inspectează radiatorul și furtunurile din cauciuc ale sistemului de răcire pentru fisuri sau umflături care pot provoca scurgeri.

Înlocuiește filtrul de aer

După topirea zăpezii, praful acumulat în timpul iernii ajunge în aer. O parte din acesta se depune în filtrul de aer, ceea ce face ca primăvara să fie un moment potrivit pentru înlocuirea lui, potrivit ama.ab.

Schimbarea anvelopelor de iarnă cu cele de vară

Mai întâi trebuie să verifici dacă ai un set de anvelope de iarnă montate pe jante dedicate pentru iarnă sau dacă sunt montate pe aceleași jante folosite pentru anvelopele de vară (sauall-season) .

Diferența este dacă ai două seturi complete (anvelope și jante) sau două seturi de anvelope și un singur set de jante. Investiția într-un set separat de jante pentru iarnă este mai mare inițial, dar reduce costurile pe termen lung la schimbările sezoniere.

Dacă anvelopele de iarnă sunt deja montate pe jante proprii, schimbarea înseamnă demontarea și depozitarea lor ca set complet (anvelopă + jantă) și montarea setului de vară sau all-season în locul lor, potrivit site-ului mastermechanic.ca.

Inspectează anvelopele

Dacă anvelopele de vară sunt depozitate acasă, verifică adâncimea benzii de rulare înainte de montare, pentru a te asigura că sunt potrivite pentru sezon. Dacă nu ai un dispozitiv de măsurare, un service auto poate face această verificare.

Când se schimbă cauciucurile de iarnă cu cele de vară

Este indicat să scoți anvelopele de iarnă la începutul primăverii, însă nu neapărat în funcție de dată. În prima săptămână în care temperatura se menține constant peste 7 grade Celsius, este sigur să le demontezi și să le depozitezi.

Temperatura este importantă, deoarece compoziția și modelul benzii de rulare ale anvelopelor de iarnă sunt concepute pentru zăpadă, gheață și temperaturi scăzute.

Când temperaturile cresc primăvara, contactul cu asfaltul poate duce la uzură și deteriorare.

Curățenia interioară și exterioară a mașinii

Primăvara, o curățare completă a mașinii este un pas logic. Conform statisticilor, o mașină bine întreținută își poate păstra valoarea cu până la 20% mai mult decât una neglijată.

Curățare exterior: începe cu o spălare temeinică și aplicarea unui strat de ceară. Folosește un șampon auto de calitate și o lavetă din microfibră pentru a evita zgârieturile. Ceara oferă luciu și protejează vopseaua de razele UV și poluanți.

Curățare interior: aspiră scaunele, covorașele și portbagajul. Folosește soluții delicate pentru bord și alte suprafețe. Pentru un miros proaspăt, pot fi utilizate odorizante naturale precum bicarbonatul de sodiu sau uleiurile esențiale, conform accountableautocare.

Verifică și înlocuiește lichidele

Menținerea nivelului corect al lichidelor este esențială pentru funcționarea și durabilitatea mașinii.

Ulei: schimburile regulate sunt necesare, în general la fiecare 8.000–12.000 km, în funcție de recomandările producătorului.

Lichid de răcire: pe măsură ce temperaturile cresc, nivelul lichidului de răcire devine important pentru prevenirea supraîncălzirii. Verifică rezervorul și completează dacă este necesar.

Lichid de frână: este esențial pentru siguranță. Dacă pedala de frână pare moale, poate fi necesară înlocuirea.

Pentru verificări și înlocuiri, pot fi consultate service-uri auto locale.

Inspectează anvelopele și frânele

Anvelopele și frânele sunt elemente principale de siguranță. Presiunea și uzura anvelopelor: verifică presiunea cu un manometru. Presiunea corectă poate îmbunătăți consumul de combustibil cu până la 3%. Verifică și adâncimea benzii de rulare; dacă profilul este foarte uzat, este necesară înlocuirea.

Plăcuțe și discuri de frână: zgomotele de tip scârțâit sau frecare pot indica uzură. În acest caz, este recomandată o verificare profesională.

Apelarea la service-uri auto locale pentru aceste verificări contribuie atât la siguranță, cât și la susținerea afacerilor din comunitate.

Actualizează tehnologia mașinii

În prezent, actualizarea sistemelor electronice este la fel de importantă ca întreținerea mecanică.

Actualizări software: dacă mașina este dotată cu sistem de navigație sau infotainment integrat, verifică dacă există actualizări disponibile. Acestea pot fi realizate online sau la dealer.

Plan de întreținere preventivă

Întreținerea preventivă este esențială pentru a evita reparațiile costisitoare pe termen lung. Această strategie include atât acțiuni realizate fizic, cât și gestionarea informațiilor online.

Revizii programate: intervențiile planificate periodic, precum înlocuirea curelei de distribuție sau reglarea geometriei roților, sunt necesare pentru buna funcționare a mașinii.

Manualul vehiculului indică intervalele recomandate, iar service-urile auto pot oferi recomandări adaptate în funcție de starea și utilizarea mașinii.

