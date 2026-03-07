Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer”

Donald Trump, împreună cu liderii țărilor latino-americane, a semnat un decret privind angajamentul de a lupta împotriva activității criminale a cartelurilor în cadrul Sumitului Scutului Americii.

Trump a spus că a luat noi măsuri împotriva traficului maritim de droguri și că i s-a raportat scăderea cu 96% după acțiunile militare întreprinse din septembrie, în Caraibe și Pacific.

„Am luat măsuri împotriva drogurilor care intră pe calea apei – traficul de droguri pe mare a scăzut cu 96% Încercăm să aflăm ce reprezintă celelalte patru patru procente, pentru că cred că trebuie să fie cei mai curajoși oameni din lume… sau poate pur și simplu nu se uită la televizor.”, a spus Trump.

Trump a emis și un avertisment pentru liderii sud-americani și a amenințat că va spulbera toate cartelurile care au dezvoltat tehnici militare „sofisticate”.

„Unii dintre voi sunteți în pericol, greu de crezut.Vom folosi rachete dacă vreți să folosim o rachetă. Pew!Sunt extrem de precise – chiar în sufragerie. Acesta este sfârșitul acelui tip de cartel.Multe dintre carteluri au dezvoltat operațiuni militare sofisticate – extrem de sofisticate în unele cazuri. Spun că sunt mai puternice decât armata din țară. Nu putem permite asta.Sunt un cancer.

„Nu învăț limba voastră blestemată.Nu am timp.Am avut recent un interpret care nu era bun, vorbind cu o persoană foarte puternică dintr-o altă parte a lumii.Și mi-am dat seama, chiar dacă nu vorbesc limba, mi-am dat seama că interpretul nu era bun.Când spui „ăă, ăă, ăă” când rostesc o propoziție lungă și frumoasă, și în acest caz a fost o femeie, și a rostit-o cam într-un sfert din cazuri.Am spus: „Ei bine, limbajul lor poate fi eficient, dar nu este chiar atât de eficient.”

Trump a spus în fața reporterilor că nu va învăța niciodată limba spaniolă. Secretarul de Stat, Marco Rubio, și-a ținut discursul în limba spaniolă, în timp ce secretarul Războiului, Pete Hegseth, a spus pe ton ironic că va vorbi numai în limba „americană”.

„Domnule președinte, eu vorbesc doar americană.”

Sursa Video: White House