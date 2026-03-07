Prima pagină » Actualitate » Primul șef al SRI: „Anularea alegerilor a fost un abuz. Georgescu ar fi ajuns președinte”

Bianca Dogaru
07 mart. 2026, 17:14
Virgil Măgureanu, primul șef al Serviciului Român de Informații, a criticat dur decizia autorităților de a anula alegerile prezidențiale din România. Într-un interviu acordat pentru Metropola TV, acesta a declarat că argumentele oficiale privind implicarea Rusiei nu sunt concludente și că măsura luată reprezintă o îndepărtare forțată a unui câștigător sigur.

Fostul șef SRI susține că nici partenerii externi, precum Statele Unite, nu ar privi cu ochi buni această decizie. Măgureanu a afirmat că președintele Donald Trump ar fi fost informat corect de către consilierii săi despre situația reală din România, iar Casa Albă nu ar fi avut o poziție favorabilă anulării scrutinului.

„M-a surprins în modul cel mai neplăcut anularea alegerilor și faptul că acest lucru a îndepărtat un câștigător sigur al cursei. Nu spun neapărat că omul acesta era o lumină, că el ar fi fost revelația necesară pentru România după atâția ani în care mediocritățile au predominat. Însă anularea alegerilor este, mie mi se pare, un abuz. Mie aceste argumente care s-au prezentat nu mi s-au părut concludente. Și să nu uităm că nici președintele Trump, care a aflat, desigur, ce s-a întîmplat în România și a fost prelucrat în această privință, consilierii săi i-au spus adevărul despre cele întâmplate în România, și Casa Albă n-a avut un punct de vedere favorabil faptului că s-au anulat alegerile în România,” a spus acesta. 

Virgil Măgureanu, inculpat în dosarul Mineriadei, a mai subliniat că actualul context politic nu îi va mai permite lui Călin Georgescu să candideze liber.

„Nu cred că el va fi lăsat vreodată să participe la un joc liber. Se întâmplă atâtea lucruri chiar și în jurul lui. Chiar și cei care pretind că-l sprijină și-l promovează nu prea o fac din toată inima și în favoarea lui. Nu îl sprijină suficient. Jocul în jurul lui nu e liber, e un joc controlat de mai multă lume. Și dintre cei care îi intentează procese și dintre cei care îi sunt așa-ziși sprijinitori și dintre cei din afară…Putem pune asemenea întrebări și către servicii, le-am putea întreba în ce fel contribuiți voi la eșecul sau succesul unui proces electoral? Călin Georgescu nu e obiectul unui joc liber din punct de vedere politic.”

În finalul intervenției sale, Măgureanu a comparat carisma lui Georgescu cu cea a lui Ion Iliescu și a precizat că succesul acestuia în fața competitorilor a fost unul real. El a concluzionat că instabilitatea politică actuală și lipsa unor soluții clare îi determină pe mulți români din diaspora să nu se mai întoarcă în țară.

„Eu l-am știut foarte bine pe Iliescu: un om citit, lucid, care dorea binele României. Ce s-a întâmplat ulterior, am văzut. Nu pot să-l compar pe Georgescu cu Iliescu. Nici nu mi se pare corect. Iliescu avea farmec și putere de convingere. Georgescu nu cred că are același farmec și această putere de convingere cum o avea Iliescu. Lucrurile care sunt la noi, atîtea lucruri nerezolvate așteaptă să fie rezolvate și întîrzie datorită asta. Mulți dintre români rămîn în diaspora pentru că nu văd motivul pentru care să se întoarcă acasă. Sunt destui care ar veni dacă ar merge totul mai bine.”

FLASH NEWS Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
18:21
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
FLASH NEWS Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă
18:17
Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă
RĂZBOI Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!”
17:18
Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!”
RĂZBOI Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
16:38
Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările vecine
16:18
🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările vecine
ACCIDENT Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate
16:00
Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate

