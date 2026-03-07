Prima pagină » Magazin » Fiica unui cântăreț celebru se plânge că lucrează pe salariul minim, în timp ce artistul are concerte de succes

07 mart. 2026, 18:30, Magazin
Billie Rae Lynch, în vârstă de 17 ani, câștigă 8 lire sterline pe oră, pe timp de vară, în timp ce tatăl ei, un celebru cântăreț, va avea două concerte „sold out” pe unul din cele mai cunoscute stadioane din Londra.

Cine este Billie Rae Lynch

Adolescenta Billie este fiica celebrului Shane Lynch de la Boyzone, trupa britanică ce va reveni, în componența originală, într-un turneu intitulat One For The Road, scrie mirror.co.uk.

Patru dintre membrii originali ai trupei Boyzone, care a făcut furori în anii 1990, adică Ronan Keating, Mikey Graham, Keith Duffy și Shane Lynch, vor cânta vineri, 5 iunie și sâmbătă 6 iunie 2026, pe Emirates Stadium.

În ciuda averii lui Shane, fiica lui adolescentă se plânge că nu se bucură de faima acestuia și este nevoită să lucreze pe un salariu mizer.

Billie Rae are 17 ani și a vorbit despre problemele ei pe contul de TikTok, unde are 16.000 de urmăritori.

Adolescenta a făcut haz de necaz referitor la contrastul dintre jobul ei de zi cu zi și cariera muzicală a tatălui ei: „Conceptul că tatăl meu are 2 concerte sold out la Emirates Stadium, în această vară și totuși eu lucrez pe salariul minim”.

Shane, în vârstă de 49 de ani, se va alătura celorlalți membri ai trupei Boyzone, pentru a aniversa prima apariție pe scenă, împreună, după 7 ani. Reuniunea băieților va fi, cu siguranță, ca un „magnet” pentru fani, care au cumpărat deja toate biletele.

Boyzone, o istorie zbuciumată

Istoria trupei Boyzone a fost marcată de tragedii, precum moartea membrului fondator Stephen Gately, la doar 33 de ani, dar și scandaluri, cum ar fi relația tensionată dintre Shane și Mikey, care nu și-au vorbit mai mulți ani.

Un alt aspect a fost tratamentul „crunt” aplicat boyband-ului de managerului Louis Walsh, care ar fi fabricat povești despre artiști, pentru a le spori popularitatea, fără știrea lor.

Shane are două fiice, pe Billie Rae și Marley Rae, cu soția sa, Sheena Lynch. Cei doi sunt împreună de 20 de ani și s-au căsătorit în 2007, având o relație tensionată.

Cei doi s-au despărțit, după câțiva ani, dar apoi și-au reunit iar destinele. În 2021, Sheena, star al reality show-ului Real Housewives of Cheshire, difuzat de ITVbe, a recunoscut că presiunea a atins cote maxime în pandemie și cuplul a fost la un pas să se destrame definitiv.

Sursa foto: Instagram

