Prima pagină » Actualitate » De Ziua Femeii, social-democratele din Buzău și Constanța au tăiat tortul miresei

De Ziua Femeii, social-democratele din Buzău și Constanța au tăiat tortul miresei

Luiza Dobrescu
07 mart. 2026, 18:02, Actualitate
De Ziua Femeii, social-democratele din Buzău și Constanța au tăiat tortul miresei
Galerie Foto 11

Membrele organizaţiilor de femei  social-democrate din Constanţa şi Buzău au sărbătorit Luna Femeii în cadrul unui decor şi o recuzită mai potrivite unei nunţi cu dar mare. 

Totul pare desprins din povestea unei nunţi fără mireasă, la care au ajuns doar soacrele, mătuşile şi tortul gigantic. Decorurile, costumaţiile şi chiar coafurile femeilor social-democrate par din acelaşi scenariu matrimonial.

Pe lângă decoraţiunile florale întâlnite în astfel de ocazii, pe mese, femeile din OFSD Buzău şi Constanţa au tăiat chiar şi un tort de nuntă.

Unul dintre amfitrioni pare să fie primăriţa Mariana Gîju, de la Cumpăna-Constanţa, aceea care s-a remarcat prin discursul său virulent în faţa premierului Ilie Bolojan, la întâlnirea membrilor Asociaţiei Comunelor din România de la Palatul Parlamentului, din 10 februarie 2026.

„Întâlnirile au adus împreună sute de femei implicate în viața comunităților lor, într-o atmosferă caldă, plină de energie, solidaritate și încredere în puterea femeilor de a construi lucruri bune pentru oameni!

OFSD Constanța continuă tradiția reuniunii anuale a femeilor social-democrate din întreg județul la început de primăvară, dedicată solidarității, respectului și recunoașterii rolului esențial pe care femeile îl au în societate”, au transmis acestea pe pagina de facebook a organizaţiei OFSD.

Nu au lipsit nici bărbaţii de la aceste adunări, pentru că trebuia să ofere cineva şi flori doamnelor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarii, război în toată regula cu premierul Bolojan. Peste 1.500 de primării sunt în grevă. „De 10 ani nu au fost atâtea probleme ca în ultimul an / „Este încălcată autonomia locală”

Asociația Comunelor din România, întâlnire cu Cseke Attila, după propunerea sa de eliminare a funcției de viceprimar din localitățile mici

Recomandarea video

Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
ALERTĂ alimentară‼️ Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
De ce ne dorim exact persoanele care nu ne vor? Ce se întâmplă în creier când ne atrag oamenii indisponibili
FLASH NEWS Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
18:21
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele”
FLASH NEWS Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă
18:17
Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă
RĂZBOI Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!”
17:18
Trump ia la rost un reporter care întreabă dacă rușii ajută iranienii cu informații: „Ce întrebare stupidă!”
RĂZBOI Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
16:38
Trump anunță noi atacuri: Iranul nu va mai fi bătăușul Orientului Mijociu, ci pierzatorul. Astăzi va fi lovit foarte tare
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările vecine
16:18
🚨 Ziua 8. Trump amenință cu cele mai dure lovituri. Iranul spune că nu mai atacă țările vecine
ACCIDENT Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate
16:00
Ambulanță SMURD răsturnată într-un accident în Sibiu: șapte persoane implicate

Cele mai noi

Trimite acest link pe