Membrele organizaţiilor de femei social-democrate din Constanţa şi Buzău au sărbătorit Luna Femeii în cadrul unui decor şi o recuzită mai potrivite unei nunţi cu dar mare.

Totul pare desprins din povestea unei nunţi fără mireasă, la care au ajuns doar soacrele, mătuşile şi tortul gigantic. Decorurile, costumaţiile şi chiar coafurile femeilor social-democrate par din acelaşi scenariu matrimonial.

Pe lângă decoraţiunile florale întâlnite în astfel de ocazii, pe mese, femeile din OFSD Buzău şi Constanţa au tăiat chiar şi un tort de nuntă.

Unul dintre amfitrioni pare să fie primăriţa Mariana Gîju, de la Cumpăna-Constanţa, aceea care s-a remarcat prin discursul său virulent în faţa premierului Ilie Bolojan, la întâlnirea membrilor Asociaţiei Comunelor din România de la Palatul Parlamentului, din 10 februarie 2026.

„Întâlnirile au adus împreună sute de femei implicate în viața comunităților lor, într-o atmosferă caldă, plină de energie, solidaritate și încredere în puterea femeilor de a construi lucruri bune pentru oameni! OFSD Constanța continuă tradiția reuniunii anuale a femeilor social-democrate din întreg județul la început de primăvară, dedicată solidarității, respectului și recunoașterii rolului esențial pe care femeile îl au în societate”, au transmis acestea pe pagina de facebook a organizaţiei OFSD.

Nu au lipsit nici bărbaţii de la aceste adunări, pentru că trebuia să ofere cineva şi flori doamnelor.

